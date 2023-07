Echipa Ungariei a câştigat turneul masculin de polo pe apă din cadrul Campionatelor Mondiale de nataţie, ediţia 2023, în finala căruia a învins Grecia, cu 14-13 după loviturile de departajare, sâmbătă la Fukuoka (Japonia).

La finalul timpului regulamentar de joc, scorul a fost egal, 10-10.

Ungaria şi-a trecut cu această ocazie în palmares al patrulea său titlu mondial, egalând recordul deţinut de Italia.

Precedentul succes al maghiarilor fusese înregistrat în 2013, la Mondialele de la Barcelona.

Spania o ocupat treapta a treia a podiumului la Mondialele de la Fukuoka, după ce a învins cu 9-6 Serbia în meciul pentru locul 3.

