Start în marea confruntare electorală din Ungaria. Premierul Orban, sub presiunea tânărului Magyar ANALIZĂ

Partidul Tisza, condus de Péter Magyar, aproape la egalitate în sondaje cu partidul lui Viktor Orban, Fidesz/FOTOX/@YourAnonCentral

Sezonul electoral din Ungaria a început oficial pe 23 octombrie, marcat de două mitinguri mari la Budapesta, desfășurate în ziua națională care comemorează revolta anti-sovietică din 1956. Evenimentele au scos la iveală diviziunile tot mai profunde dintre susținătorii lui Viktor Orban și cei ai tânărului său rival, Péter Magyar.

Yesterday, we held what was perhaps the largest political event in Hungary’s history — resolute yet peaceful and joyful. People came from all over the world and from every Hungarian town and village to stand up for a truly free, humane, and functioning Hungary! pic.twitter.com/nw471Pj0i0 — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) October 24, 2025

Viktor Orban, cel mai longeviv prim-ministru al Ungariei, aflat la putere de 15 ani, se confruntă cu o provocare neașteptată. Susținătorii săi au purtat pancarte cu mesajul: „Nu vrem să murim pentru Ucraina”, în timp ce Orban a reiterat poziția sa de „apărător al păcii” și a criticat, indirect, Uniunea Europeană, pe care o acuză că trimite arme în Ucraina: „Ungaria s-a poziționat de partea păcii. Războiul ruso-ucrainean nu este al nostru.”

You Won’t See This On Your Nightly News. apartamente de vanzare bucuresti 2 camere Under the slogan “🔥Peace, not war,” 200,000 people marched through the center of Budapest on Thursday, crossing Margaret Bridge. Prime Minister Viktor Orbán personally led the column, accompanied by Fidesz party leaders, in a show of… pic.twitter.com/dpDYzx2iix — 🦅 Eagle Wings 🦅 (@CRRJA5) October 24, 2025

Pe de altă parte, participanții la mitingul lui Péter Magyar au scandat: „Rușii, afară!”, invocând simbolic memoria revoltei din 1956, reprimată de tancurile sovietice. Magyar a acuzat conducerea actuală: de la un tânăr activist anti-sovietic, Orban s-ar fi transformat în „cel mai fidel aliat al Kremlinului”.

Politica externă și miza europeană

Orban continuă să blocheze consensul UE privind sprijinul pentru Ucraina și menține relații apropiate cu Moscova, ceea ce face ca întreaga Europă să privească cu anxietate spre alegerile parlamentare din aprilie 2026. Un diplomat european de rang înalt a avertizat pentru Kyiv Independent: „O victorie a lui Orban ar avea consecințe severe.”

De la preluarea puterii în 2010, Orban a construit ceea ce el însuși numește o „democrație iliberală”, promovând valori tradiționale și naționaliste, criticând imigrația, drepturile LGBTQ+ și Uniunea Europeană. Confruntările frecvente cu Bruxelles-ul au dus la înghețarea a aproximativ 20 de miliarde de euro din fondurile europene.

În contextul războiului ruso-ucrainean, premierul de la Budapesta s-a remarcat prin opoziția sa față de sprijinul european pentru Kiev, menținând în același timp legături energetice strânse cu Rusia. Ungaria importă majoritatea petrolului prin conducta Drujba și depinde de gazul rusesc, iar compania Rosatom conduce extinderea centralei nucleare Paks II.

Péter Magyar: de la insider Fidesz la lider al opoziției

Péter Magyar, 44 de ani, a fost până în 2023 un membru discret al Fidesz, căsătorit cu Judit Varga, fost ministru al Justiției și aliată a lui Orban. A ieșit în prim-plan în februarie 2024, criticând deciziile controversate ale premierului, inclusiv grațierea unui inculpat implicat într-un scandal de abuz sexual asupra copiilor.

După ce a părăsit Fidesz, Magyar s-a transformat într-un activist anti-Orban, denunțând corupția sistemică și nepotismul partidului. A preluat conducerea Partidului Tisza, puțin cunoscut până atunci, și a devenit principala alternativă la Fidesz. La alegerile europene de anul trecut, Tisza a obținut aproape 30% din voturi, iar sondajele actuale îl plasează aproape egal cu partidul lui Orban.

Magyar se descrie drept un liberal-conservator proeuropean, critic atât față de Orban, cât și față de opoziția tradițională de stânga. În același timp, el a sprijinit direct Ucraina, trimițând ajutor umanitar la Kiev și ridiculizând sondajele „propagandistice” ale lui Orban privind aderarea Ucrainei la UE.

Alegeri inegale, dar cu potențial de schimbare

Observatorii avertizează că avantajul Fidesz este major: Orban controlează resurse uriașe ale statului și o presă puternică, pe când Tisza rămâne o forță nouă și modestă. Totuși, corupția persistentă și încetinirea economiei ar putea oferi lui Magyar avantajul necesar pentru a pune în discuție dominația de lungă durată a lui Orban.

