Ungaria susține intrarea Bulgariei în Schengen. ”Nu vom permite nimănui, din motive politice sau de altă natură, să nu sprijine acest lucru”

Ungaria sprijină Bulgaria în vederea aderării la Schengen, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjártó după o întâlnire, la Sofia, cu omologul său bulgar Nikolai Milkov, care, la rândul său, a detaliat ce vrea să facă pentru ca data de 1 octombrie, pe care ţara sa şi-a propus-o pentru aderare, să fie una realistă, relatează presa bulgară.

Potrivit lui Peter Szijjártó, este "teribil" că Bulgaria nu a primit undă verde pentru aderarea la spaţiul de liberă circulaţie. "În ceea ce ne priveşte, vom continua să insistăm ca standardele duble să nu fie aplicate. Nu vom permite ca nişte criterii subiective să înlocuiască criteriile obiective. Bulgaria îndeplineşte în mod obiectiv criteriile de aderare la Schengen", a declarat Peter Szijjártó, citat de novinite.com.

"Bulgaria trebuie să devină membră a spaţiului Schengen şi nu vom permite nimănui, din motive politice sau de altă natură, să nu sprijine acest lucru", a mai spus Peter Szijjártó, potrivit 24chasa.bg.

FM Milkov met today the Minister of Foreign Affairs & Trade of 🇭🇺 #PeterSzijjarto. Among the topics discussed were:

➡️the deepening of the partnership in all areas of mutual interest,

Ads

➡️🇷🇺 aggression against 🇺🇦➡️cooperation b/n 🇧🇬&🇭🇺 within the 🇪🇺

➡️🇧🇬 accession to #Schengen. pic.twitter.com/itzTbH3Rig