Cu doar câteva luni înainte de alegeri, Viktor Orban pune mâna pe cel mai mare tabloid din Ungaria

Piața media din Ungaria trece printr-o nouă transformare semnificativă înaintea alegerilor parlamentare din aprilie: grupul Indamedia, controlat parțial de oameni apropiați premierului Viktor Orbán, a cumpărat de la compania elvețiană Ringier cel mai popular tabloid al țării, Blikk, alături de alte publicații importante.

Tranzacția, anunțată vineri, 31 octombrie, de ambele părți, vine într-un moment politic sensibil, când partidul Fidesz se pregătește să își apere majoritatea în fața unei noi forțe de opoziție de centru-dreapta — partidul Tisza, condus de Péter Magyar, fost apropiat al guvernului, devenit între timp critic vocal al premierului.

„Prin acordul cu Ringier Hungary, grupul nostru preia o companie media de succes, comparabilă ca mărime cu Indamedia, cu poziții puternice pe piață și branduri influente care joacă un rol esențial în spațiul media ungar”, a declarat Gábor Ziegler, coproprietar și director general al Indamedia.

Wydawca bulwarowego dziennika Blikk - firma Ringer zostanie kupiona przez Indamedia spółkę powiązaną z Lőrincem Mészárosem, kolegą premiera Orbána. Kolejna codzienna gazeta w służbie około-rządowej.#Węgry#kropka_hu pic.twitter.com/wYUTlOLzso — Dominik Héjj (@kropka_hu) October 31, 2025

Ziegler deține 50% din acțiunile companiei, în timp ce cealaltă jumătate îi aparține lui Miklós Vaszily, unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri pro-guvernamentali din țară. Vaszily este și președintele postului privat TV2, canal cunoscut pentru linia sa editorială favorabilă guvernului.

În ultimele luni, Vaszily s-a alăturat uneia dintre platformele digitale lansate chiar de Orbán la începutul anului, în contextul intensificării campaniei sale politice.

Reacții și critici privind libertatea presei

Liderul opoziției, Péter Magyar, a reacționat dur la anunțul achiziției, acuzând guvernul că își consolidează controlul asupra presei înaintea alegerilor.

„Orbán și aliații săi se tem atât de mult de o înfrângere electorală, încât nici măcar nu mai încearcă să păstreze aparențele”, a scris Magyar pe Facebook.

În cei peste 15 ani de când se află la putere, Viktor Orbán a fost acuzat în repetate rânduri că subordonează mass-media intereselor politice ale partidului său. În această perioadă, presa publică a devenit complet dependentă de guvern, iar mai multe instituții media independente au fost fie închise, fie preluate de oameni de afaceri loiali Fidesz.

Uniunea Europeană și numeroase organizații pentru drepturile omului au semnalat în mod repetat deteriorarea libertății presei în Ungaria. Guvernul de la Budapesta a respins însă criticile, susținând că „peisajul mediatic ungar este divers” și că „presa critică are în continuare spațiu de exprimare”.

O concentrare fără precedent în media ungară

Prin preluarea Blikk, Indamedia își extinde influența semnificativ. Grupul deține deja 18 platforme și publicații online, printre care și unul dintre cele mai citite portaluri de știri din Ungaria, Index.hu.

Pentru experții media de la Budapesta, această nouă achiziție nu este doar o tranzacție comercială, ci o mișcare strategică menită să uniformizeze discursul mediatic înaintea scrutinului din 2025. Controlul asupra celui mai citit tabloid din țară oferă guvernului Orbán o pârghie suplimentară într-un spațiu public tot mai polarizat.

