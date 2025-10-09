Agenți unguri ar fi încercat să racoleze funcționari ai Comisiei Europene - Investigație

Autor: Veronica Andrei
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 17:17
Agenți unguri ar fi încercat să racoleze funcționari ai Comisiei Europene - Investigație
Funcționari din Comisia Europeană, în vizorul agenților maghiari FOTO Pixabay

Ungaria este acuzată că ar fi desfășurat activități de spionaj la Bruxelles, inclusiv tentative de recrutare a unor funcționari ai instituțiilor Uniunii Europene, potrivit unui amplu material de investigație publicat de Der Spiegel, De Tijd și portalul maghiar Direkt36.

Ancheta jurnalistică susține că este pentru prima dată când apar dovezi concrete privind încercări ale agenților unguri de a coopta un angajat al Comisiei Europene pentru a furniza informații serviciilor de informații de la Budapesta.

Un diplomat cu misiune dublă

Potrivit unui fost angajat al Comisiei, un bărbat prezentat sub inițiala „V.”, aflat la Bruxelles între 2015 și 2017 cu statut diplomatic, ar fi încercat să-l racoleze în interesul serviciilor ungare. Surse oficiale citate de jurnaliști au confirmat relatarea.

Persoana vizată de tentativă de recrutare a povestit că „V.” s-a arătat interesat de informații interne despre Comisie și de modul în care mai mulți cetățeni unguri ar putea fi promovați în funcții-cheie la nivel european. În cele din urmă, „V.” i-ar fi oferit bani în schimbul colaborării, ofertă respinsă de oficialul european.

Documente obținute de jurnaliști indică faptul că, în acea perioadă, „V.” figura ca angajat al Departamentului pentru Politica de Coeziune al Reprezentanței Permanente a Ungariei la UE și lucra sub coordonarea ambasadorului de atunci – actualul comisar european Olivér Várhelyi.

Presiuni din Budapesta și expunere publică

Potrivit investigației, în 2017 activitatea agentului a devenit „vizibilă” din cauza presiunilor crescânde venite din partea Budapestei, care cerea rezultate mai rapide. Ulterior, urmele diplomatului dispar din spațiul public, până când jurnaliștii descoperă că el publicase, anul trecut, un articol într-o revistă a serviciilor militare ungare, semnând cu gradul de locotenent-colonel și fiind afiliat Centrului Național de Informații, structură care reunește principalele agenții de spionaj ale Ungariei.

Várhelyi a refuzat să comenteze subiectul, iar purtătoarea sa de cuvânt a invocat „lipsa oricăror dovezi” că diplomatul ar fi încălcat obligațiile profesionale.

Context tensionat între Budapesta și partenerii occidentali

Der Spiegel mai susține că jurnaliștii au identificat și alte două persoane suspectate de activități similare în aceeași perioadă.

Aceasta nu este prima investigație care ridică semne de întrebare privind activitățile de informații ale Budapestei în interiorul instituțiilor europene. În 2024, Direkt36 și De Tijd au publicat un raport similar despre monitorizarea unor oficiali UE de către serviciile secrete ungare.

Potrivit unor surse diplomatice citate anterior de presa internațională, alianța NATO ar fi restricționat schimbul de informații cu Ungaria, pe fondul îngrijorărilor privind orientarea politică a guvernului condus de Viktor Orbán și relațiile sale tot mai apropiate cu Rusia.

