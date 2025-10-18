Omul care îi amenință lui Viktor Orbán dominația de 15 ani asupra Ungariei. „Autoritățile se tem de un singur cuvânt: Maidan”

Oroszlány, Ungaria. În fața unui panou din carton în mărime naturală cu Viktor Orbán, Péter Magyar ridică degetul acuzator și vorbește despre corupție, stagnare și frică. Într-un hanorac simplu și adidași, fostul jurist al guvernului Fidesz le promite locuitorilor dintr-un fost oraș minier o Ungarie „în care nimeni nu va fi numit parazit doar pentru că gândește altfel”.

Magyar, 44 de ani, a fost cândva apropiat de Orbán. Acum este principalul său rival și liderul noului partid Tisza, care a luat aproape 30% din voturi la alegerile europene de anul trecut. În aprilie, ungurii sunt chemați la urne pentru un scrutin care se anunță cel mai strâns din ultimii cincisprezece ani, scrie The Wall Street Journal.

De la aliat la adversar

Într-o țară în care puterea premierului părea de neclintit, ascensiunea lui Magyar are aerul unei drame politice cu accente personale. Fost membru al Fidesz, el s-a desprins de partid anul trecut, după un scandal care a zguduit elita de la Budapesta: soția sa de atunci, Judit Varga, ministru al Justiției, și președinta Katalin Novák au demisionat în urma dezvăluirilor privind o grațiere acordată abuziv unui condamnat pentru pedofilie.

Magyar a rupt atunci legătura cu Orbán și a început să publice înregistrări care sugerau presiuni politice din partea premierului asupra procurorilor. Relația cu fosta soție s-a transformat într-un război public, Varga acuzându-l de abuz, acuzații pe care el le respinge.

Orbán contraatacă

Viktor Orbán, 62 de ani, a construit în ultimul deceniu o rețea de loialități și o mașinărie electorală aproape impenetrabilă. Din 2010, și-a consolidat imaginea de lider naționalist și protector al „valorilor tradiționale”, chiar cu prețul izolării Ungariei în Uniunea Europeană.

Acum, însă, pentru prima dată, pare să aibă un rival care îi vorbește pe limba propriului electorat. Magyar este conservator, dar critică sistemul de privilegii, nepotismul și stagnarea economică. El promite să „recupereze banii furați” și să readucă Ungaria pe calea „unei democrații europene oneste”.

Replica premierului nu s-a lăsat așteptată. În campaniile sale, Orbán îl portretizează pe Magyar ca pe un „agent al serviciilor ucrainene”. Un clip difuzat de Fidesz folosește imagini generate de inteligență artificială: un „Zelenski” fals, care promite, într-o maghiară stângace, că „datele voastre sunt în siguranță la Kiev”. Kievul a calificat acuzațiile drept „isterie absurdă”.

Economia, punctul slab

Deși campania este încă la început, sondajele arată un lucru clar: nemulțumirea economică erodează sprijinul pentru Fidesz. După ani de creștere bazată pe fonduri europene și investiții străine, Ungaria a ajuns anul trecut cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, măsurată după consumul individual real.

Inflația este încă ridicată, iar salariile reale au scăzut. „De cinci ani, economia fie stagnează, fie e în recesiune. Mulți unguri cred că guvernarea Orbán a devenit o frână pentru dezvoltare”, explică András Bíró-Nagy, directorul think tank-ului Policy Solutions din Budapesta.

Un oraș care a obosit

În Oroszlány, o localitate industrială aflată la o oră de capitală, sprijinul pentru Orbán începe să se fisureze. Blocurile gri poartă încă urmele mozaicurilor comuniste, iar speranța oamenilor s-a mutat de la trecutul glorios la supraviețuirea zilnică.

„L-am votat pe Orbán de atâtea ori… dar salariile nu mai ajung pentru nimic. Prețurile cresc, iar promisiunile au rămas vorbe”, spune Virág Varga, mamă a doi copii. „Nu-l cunoaștem bine pe Magyar, dar vrem să credem în el.”

Alții, însă, rămân loiali premierului. „Magyar e un trădător”, spune János Cseri, fost sudor într-o mină, care suferă de o boală pulmonară. „Se zice că are legături cu ucrainenii. Poate că nu e adevărat, dar te pune pe gânduri.”

Un sistem făcut să-l țină pe Orbán

Sistemul electoral ungar, conceput în favoarea Fidesz, combină votul pe liste cu cel uninominal și permite etnicilor maghiari din afara țării — majoritar conservatori — să voteze prin corespondență. Observatorii politici spun că, pentru a învinge, Magyar ar trebui să câștige la nivel național cu o diferență de câteva procente.

„E o mișcare interesantă: oamenii nu-l iubesc neapărat pe Magyar, dar s-au săturat de Orbán”, spune Ágoston Mráz, analist al institutului Nézőpont, apropiat de guvern.

În culise, opoziția se pregătește pentru o campanie murdară și, eventual, pentru proteste. Deputatul independent Ákos Hadházy avertizează că „autoritățile se tem de un singur cuvânt: Maidan”.

O Ungarie la răscruce

După 15 ani în care a concentrat puterea în jurul său, Viktor Orbán se confruntă acum cu o provocare venită nu dinspre stânga, ci din interiorul propriei lumi politice.

Péter Magyar nu e un revoluționar și nici un tehnocrat. E mai degrabă un produs al sistemului, care a decis că sistemul trebuie schimbat. Rămâne de văzut dacă nemulțumirea socială și oboseala față de autoritarism se pot transforma într-o mișcare suficient de puternică pentru a răsturna cel mai longeviv lider al Europei Centrale, conchide The Wall Street Journal .

