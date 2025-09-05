Unul dintre cele mai influente grupuri de presiune ale dreptei radicale din Europa a beneficiat de peste 6 milioane de euro din fonduri provenite din Ungaria, potrivit unor noi date făcute publice în Registrul de transparenţă al Uniunii Europene.

Este vorba despre MCC Brussels, un think tank apropiat de viziunea premierului ungar Viktor Orbán, care a recunoscut oficial că a primit în 2024 o finanţare substanţială, destinată „să familiarizeze şi să influenţeze decidenţii europeni în privinţa abordării sale distincte asupra chestiunilor politice, socio-economice şi culturale actuale”.

Din suma totală declarată, peste 99% provine de la Mathias Corvinus Collegium Alapítvány — o instituţie educaţională din Budapesta, aflată sub controlul unor apropiaţi ai liderului de la Budapesta. Conducerea fundaţiei este asigurată de Balázs Orbán, director politic al premierului, fără a avea însă o relaţie de rudenie cu acesta, în ciuda numelui comun.

Potrivit unei investigaţii realizate de POLITICO în 2023, directorul executiv al MCC Brussels, Frank Füredi, a fost cooptat în urma unei întâlniri întâmplătoare la Londra cu Balázs Orbán. Füredi a declarat că intenţionează să folosească platforma de la Bruxelles pentru a contesta ceea ce numeşte „curentul dominant” din UE, inclusiv în privinţa politicilor climatice.

Think tank-ul, care se prezintă drept o organizaţie autonomă implicată în teme precum migraţia, politica externă, cultura şi mediul, are în prezent şapte angajaţi care deţin legitimaţii de acces în Parlamentul European — un detaliu important, deoarece implică obligaţia declarării activităţilor de lobby şi a surselor de finanţare.

Această declaraţie vine după luni de controverse legate de lipsa de transparenţă. Organizaţia Corporate Europe Observatory a acuzat MCC Brussels că a refuzat să se conformeze regulilor din Registrul de transparenţă al UE, evitând să-şi declare cheltuielile de lobby. Deşi think tank-ul a negat în mod constant acuzaţiile, în iulie a anunţat că va depune declaraţia aferentă anului precedent — lucru care s-a întâmplat recent.

Anterior, MCC Brussels a beneficiat de o scutire aplicabilă entităţilor nou-înfiinţate, care le permite să amâne depunerea declaraţiilor. În paralel, însă, organizaţia a militat pentru reducerea fondurilor destinate altor ONG-uri şi pentru aplicarea unui model de austeritate inspirat de politicile lui Elon Musk.

„Am fost întotdeauna transparenţi: toate activităţile noastre sunt publice”, a declarat purtătorul de cuvânt al MCC Brussels, John O’Brien, pentru POLITICO. „Rapoartele şi anchetele noastre sunt disponibile online, canalul nostru de YouTube este activ, iar fiecare întâlnire publică este documentată pe site-ul nostru şi în reţelele sociale. Aşa folosim fondurile – pentru a contribui la o dezbatere mai dinamică şi mai captivantă în spaţiul bruxellez”.

