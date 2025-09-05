Grupul de lobby favorit al lui Viktor Orbán de la Bruxelles, finanţat cu milioane de euro de la Budapesta

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 21:46
98 citiri
Grupul de lobby favorit al lui Viktor Orbán de la Bruxelles, finanţat cu milioane de euro de la Budapesta
Premierul Ungariei, Viktor Orban FOTO Hepta

Unul dintre cele mai influente grupuri de presiune ale dreptei radicale din Europa a beneficiat de peste 6 milioane de euro din fonduri provenite din Ungaria, potrivit unor noi date făcute publice în Registrul de transparenţă al Uniunii Europene.

Este vorba despre MCC Brussels, un think tank apropiat de viziunea premierului ungar Viktor Orbán, care a recunoscut oficial că a primit în 2024 o finanţare substanţială, destinată „să familiarizeze şi să influenţeze decidenţii europeni în privinţa abordării sale distincte asupra chestiunilor politice, socio-economice şi culturale actuale”.

Din suma totală declarată, peste 99% provine de la Mathias Corvinus Collegium Alapítvány — o instituţie educaţională din Budapesta, aflată sub controlul unor apropiaţi ai liderului de la Budapesta. Conducerea fundaţiei este asigurată de Balázs Orbán, director politic al premierului, fără a avea însă o relaţie de rudenie cu acesta, în ciuda numelui comun.

Potrivit unei investigaţii realizate de POLITICO în 2023, directorul executiv al MCC Brussels, Frank Füredi, a fost cooptat în urma unei întâlniri întâmplătoare la Londra cu Balázs Orbán. Füredi a declarat că intenţionează să folosească platforma de la Bruxelles pentru a contesta ceea ce numeşte „curentul dominant” din UE, inclusiv în privinţa politicilor climatice.

Think tank-ul, care se prezintă drept o organizaţie autonomă implicată în teme precum migraţia, politica externă, cultura şi mediul, are în prezent şapte angajaţi care deţin legitimaţii de acces în Parlamentul European — un detaliu important, deoarece implică obligaţia declarării activităţilor de lobby şi a surselor de finanţare.

Această declaraţie vine după luni de controverse legate de lipsa de transparenţă. Organizaţia Corporate Europe Observatory a acuzat MCC Brussels că a refuzat să se conformeze regulilor din Registrul de transparenţă al UE, evitând să-şi declare cheltuielile de lobby. Deşi think tank-ul a negat în mod constant acuzaţiile, în iulie a anunţat că va depune declaraţia aferentă anului precedent — lucru care s-a întâmplat recent.

Anterior, MCC Brussels a beneficiat de o scutire aplicabilă entităţilor nou-înfiinţate, care le permite să amâne depunerea declaraţiilor. În paralel, însă, organizaţia a militat pentru reducerea fondurilor destinate altor ONG-uri şi pentru aplicarea unui model de austeritate inspirat de politicile lui Elon Musk.

„Am fost întotdeauna transparenţi: toate activităţile noastre sunt publice”, a declarat purtătorul de cuvânt al MCC Brussels, John O’Brien, pentru POLITICO. „Rapoartele şi anchetele noastre sunt disponibile online, canalul nostru de YouTube este activ, iar fiecare întâlnire publică este documentată pe site-ul nostru şi în reţelele sociale. Aşa folosim fondurile – pentru a contribui la o dezbatere mai dinamică şi mai captivantă în spaţiul bruxellez”.

Ungaria sfidează iar UE și spune că nu va permite aderarea Ucrainei la blocul european. "Ne-ar distruge securitatea și agricultura"
Ungaria sfidează iar UE și spune că nu va permite aderarea Ucrainei la blocul european. "Ne-ar distruge securitatea și agricultura"
Ungaria își menține opoziția față de aderarea Ucrainei la UE și nu este interesată de argumentația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a subliniat că nici măcar Rusia nu se...
Președintele Putin îi recomandă premierului Fico ca Slovacia să nu mai livreze gaze Ucrainei. "Vor înțelege imediat că există limite în ceea ce privește încălcarea intereselor altora” VIDEO
Președintele Putin îi recomandă premierului Fico ca Slovacia să nu mai livreze gaze Ucrainei. "Vor înțelege imediat că există limite în ceea ce privește încălcarea intereselor altora” VIDEO
Președintele rus, Vladimir Putin, anunță marți că apreciază ”foarte mult” diplomația, pe care o consideră ”independentă” a Slovaciei, și recomandă acestui stat membru al NATO și...
#Ungaria, #Viktor Orban, #lobby, #Bruxelles , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe ganduri si a luat decizia. Casa Alba a confirmat oficial
Digi24.ro
Romania rateaza digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane de romani nu le vor mai primi gratuit. De ce s-a ajuns aici
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a intins o bancnota de 500 Euro unui calugar de la Muntele Athos, apoi a tras-o si "a ras satanic"! "Sterge aia"

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Grupul de lobby favorit al lui Viktor Orbán de la Bruxelles, finanţat cu milioane de euro de la Budapesta
  2. Județul în care elevii susțin protestele profesorilor. De luni sunt în grevă japoneză
  3. Oameni în pericol în județul Giurgiu. Un puternic incendiu de vegetaţie s-a extins la 11 gospodării. 3 case grav afectate FOTO
  4. Incident bizar în Parlamentul britanic: un telefon ascuns urma să redea sunete „sexuale” în timpul discursului premierului
  5. Ungaria sfidează iar UE și spune că nu va permite aderarea Ucrainei la blocul european. "Ne-ar distruge securitatea și agricultura"
  6. Andrei Caramitru, despre firma-fantomă care raporta venituri de milioane de euro: "Au putut avea în mână Registrul Comerțului, ANAF, Poliția Economică, posibil bănci"
  7. Ataşatul militar al României în SUA, chemat la Pentagon. Ce se întâmplă cu trupele americane de pe Flancul Estic SURSE
  8. Și-a incendiat soția în zona intimă cu un arzător cu butelie și s-a trezit cu polițiștii la ușă. Motivul atacului fără precedent
  9. "De nesimțiți sunt sătul". Ce a pățit o femeie care a abandonat căruțul de cumpărături în parcarea unui supermarket. "Hai să ne civilizăm puțin!"
  10. ANAF pune sechestru pe firma-fantomă care vindea panouri solare și avea un sediu fictiv într-un WC public