Autor: Adrian Zia
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 16:28
Viktor Orban îl critică în premieră pe Donald Trump pentru sancțiunile împotriva companiilor petroliere rusești. "A făcut o greșeală"
Viktor Orban și Donald Trump FOTO X/Viktor Orban

Viktor Orban, premierul Ungariei, a declarat luni, 27 octombrie, că preşedintele american Donald Trump a făcut o mare greşeală când a aprobat sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse şi a spus că va călători la Washington pentru a aborda această problemă.

"Cu preşedintele Trump, discutăm despre cum să construim un sistem sustenabil pentru economia ţării mele, deoarece Ungaria este puternic dependentă de petrolul şi gazele ruseşti. Fără ele, preţurile la energie vor creşte vertiginos, provocând penurii de aprovizionare", a afirmat premierul maghiar pentru ziarul italian La Repubblica.

Referindu-se la aceste sancţiuni, cauzate de lipsa unui angajament serios al Rusiei faţă de procesul de pace care ar trebui să pună capăt războiului din Ucraina, Viktor Orban a spus că, "din punctul de vedere al Ungariei", preşedintele american "a făcut o greşeală" cu sancţiunile şi se va căuta o soluţie.

Un diplomat american de rang înalt a respins argumentele Ungariei, conform cărora statutul de țară fără ieșire la mare nu îi lasă altă opțiune decât să se bazeze pe petrolul rusesc, în timp ce Washingtonul își intensifică presiunile asupra Budapestei să găsească furnizori alternativi, transmite Bloomberg.

'Prietenii noștri din Ungaria ar trebui să facă multă activitate de planificare și, evident, ca un bun aliat, îi vom ajuta să facă aceste planuri și să le pună în aplicare pentru a renunța la petrolul și gazele rusești', a declarat ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, într-un interviu acordat duminică pentru postul de televiziune Fox News.

Spre deosebire de mulți dintre aliații săi din Uniunea Europeană, care au făcut pași pentru a-și reduce dependența de energia rusească, după invadarea Ucrainei de către Moscova în 2022, Ungaria a făcut exact invers. Budapesta depinde acum aproape în întregime de Moscova pentru petrolul său și pentru cea mai mare parte a importurilor sale de gaze.

Această dependență ar putea reprezenta acum un risc pentru securitatea energetică, după ce, săptămâna trecută, SUA au sancționat cei mai mari producători de petrol din Rusia, în încercarea de a-l aduce pe președintele Vladimir Putin la masa negocierilor privind Ucraina. De asemenea, săptămâna trecută, UE a decis să impună o interdicție totală în ceea ce privește tranzacțiile cu două mari companii petroliere rusești, Rosneft PJSC și Gazprom Neft PJSC, pe lângă interzicerea importurilor de GNL începând cu 2027.

Premierul ungar, Viktor Orban, care are legături strânse atât cu Putin, cât și cu președintele american Donald Trump, a declarat vineri la postul public de radio că administrația sa încearcă să 'apere' națiunea împotriva sancțiunilor petroliere. Orban a mai spus că se consultă cu directorii de la compania petrolieră ungară Mol, care importă petrol rusesc datorită unei scutiri temporare a UE de la sancțiunile la nivel de bloc, cu privire la modul de gestionare a ultimelor restricții.

Start în marea confruntare electorală din Ungaria. Premierul Orban, sub presiunea tânărului Magyar ANALIZĂ
Start în marea confruntare electorală din Ungaria. Premierul Orban, sub presiunea tânărului Magyar ANALIZĂ
Sezonul electoral din Ungaria a început oficial pe 23 octombrie, marcat de două mitinguri mari la Budapesta, desfășurate în ziua națională care comemorează revolta anti-sovietică din 1956....
Boala rușinoasă cu transmitere sexuală care face ravagii în Ungaria. 42 de nou-născuți au fost înregistrați cu această infecție
Boala rușinoasă cu transmitere sexuală care face ravagii în Ungaria. 42 de nou-născuți au fost înregistrați cu această infecție
Ungaria se confruntă cu o epidemie de sifilis, iar situația este deosebit de gravă în cazul nou-născuților: numărul cazurilor de sifilis congenital s-a triplat într-un singur an, iar...
#Ungaria, #Viktor Orban, #Trump presedinte SUA, #sanctiuni rusia petrol , #Ungaria
