Viktor Orban, prins între "prietenii" Trump și Putin. Ungaria vrea să ocolească sancțiunile SUA împotriva giganților petrolieri ruși. "Lupta nu s-a terminat încă"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 17:31
214 citiri
Viktor Orban, prins între "prietenii" Trump și Putin. Ungaria vrea să ocolească sancțiunile SUA împotriva giganților petrolieri ruși. "Lupta nu s-a terminat încă"
Trump, Putin și Orban FOTO X/@von_blauweide

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat vineri, 24 octombrie, că Budapesta lucrează la modalităţi de „eludare” a sancţiunilor americane împotriva companiilor ruseşti de petrol şi gaze, relatează POLITICO.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat miercuri, 22 octombrie, că impune noi sancţiuni „uriaşe” împotriva multinaţionalei ruse Lukoil şi a companiei de stat Rosneft, în cadrul primelor măsuri de acest gen de la preluarea mandatului.

Deşi detaliile sunt încă în curs de stabilire, sancţiunile ar putea obliga Moscova să-şi închidă conductele de petrol rămase către Europa, iar asta este o veste proastă pentru Ungaria, care îşi procură majoritatea achiziţiilor energetice din Rusia.

Orbán — un aliat de lungă durată al lui Trump — s-a arătat însă prea puţin dispus să se conformeze, declarând că „lupta nu s-a terminat încă” şi insistând că Budapesta va găsi modalităţi de a ocoli sancţiunile impuse de Washington.

„Există într-adevăr sancţiuni împotriva anumitor companii petroliere ruseşti”, a declarat el în cadrul apariţiei sale săptămânale la postul naţional de radio. „Am început săptămâna consultându-mă de mai multe ori cu directorii MOL şi lucrăm la modalităţi de a ocoli aceste sancţiuni”, a spus Orbán.

„Oricine doreşte reducerea preţurilor la utilităţi trebuie să apere dreptul Ungariei de a cumpăra petrol şi gaze din Rusia”, a adăugat el.

Liderul maghiar a susţinut anterior că Budapesta nu are altă opţiune decât să se bazeze pe Rusia pentru petrol şi gaze ieftine, datorită poziţiei sale geografice fără ieşire la mare, insistând că, în caz contrar, preţurile ar exploda pentru consumatori.

Chiar dacă restul UE a renunţat la importurile ruse după invadarea Ucrainei, în iarna anului 2022, Ungaria şi vecina Slovacia au rămas profund dependente de Kremlin pentru a menţine luminile aprinse, susţinând că nu au alternative reale. Iar asta, în ciuda insistenţei Croaţiei că Zagrebul ar putea satisface atât nevoile energetice ale Ungariei, cât şi ale Slovaciei cu propriile sale capacităţi, inclusiv conductele de petrol Adria, notează POLITICO.

China și India suspendă achizițiile de petrol rusesc, după ce SUA au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii rusești din acest domeniu
China și India suspendă achizițiile de petrol rusesc, după ce SUA au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii rusești din acest domeniu
Companiile petroliere de stat din China au suspendat achizițiile de petrol rusesc, imediat după ce Statele Unite au anunțat sancțiuni asupra acestui sector economic, extrem de important, al...
Sancțiunile SUA asupra Rusiei pot duce la dispariția unei mari companii din România: "Rafinăria și benzinăriile alea NU mai pot funcționa, sunt moarte cât timp sunt deținute de ruși"
Sancțiunile SUA asupra Rusiei pot duce la dispariția unei mari companii din România: "Rafinăria și benzinăriile alea NU mai pot funcționa, sunt moarte cât timp sunt deținute de ruși"
Cele mai recente sancțiuni ale Statelor Unite împotriva regimului Putin, sancțiuni care vizează marile companii Rosneft și Lukoil din Rusia, ar putea însemna și plecarea din România a...
#Ungaria, #sanctiuni SUA Rusia, #petrol rusesc , #Ungaria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Sarbilor nu le-a venit sa creada! Ce s-a intamplat la mai putin de 24 de ore de la aparitia imaginilor neverosimile din Belgrad
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Theodor Paleologu: "E foarte plauzibila o alianta PSD-AUR. Au foarte multe lucruri in comun"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Momentul înfiorător în care un TIR zdrobește o mașină pe DN 2, în judeţul Iaşi. Doi oameni au murit pe loc VIDEO
  2. Țara NATO care reintroduce serviciul militar obligatoriu. "În faţa oricărei ameninţări, apărarea ţării este crucială"
  3. Viktor Orban, prins între "prietenii" Trump și Putin. Ungaria vrea să ocolească sancțiunile SUA împotriva giganților petrolieri ruși. "Lupta nu s-a terminat încă"
  4. Gripa aviară amenință din nou Europa. Sunt deja focare în 10 state. Sacrificarea păsărilor ar duce la creșterea prețurilor la alimente
  5. Explicațiile oficiale ale CSM după ce Elena Costache, președinta ICCJ, ministrul Justiției și procurorul general s-au întâlnit cu Grindeanu, fără Bolojan
  6. Kremlinul a anunțat cum va răspunde Putin noilor sancțiuni impuse de SUA și UE. "Acționăm în propriul nostru beneficiu"
  7. Capitala, sufocată de evenimente. Traficul rutier va fi restricţionat sâmbătă pe mai multe artere
  8. Ce a stabilit necropsia în cazul tinerilor găsiți morţi într-o maşină în Harghita. Suspiciunile anchetatorilor
  9. Ce s-a discutat la grupul de lucru al PSD pe reforma pensiilor speciale. Ministrul Justiției explică de ce nu l-a informat pe Ilie Bolojan
  10. Disputa creșterii salariului minim continuă. Grindeanu vrea să știe care ar fi impactul unui asemenea demers. Sindicatele amenință cu proteste