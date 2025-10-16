Raport UNICEF: Copilărie crescută cu frica

În Europa și Asia Centrală, doi copii din trei sunt supuși în familie disciplinării agresive, iar unul din trei este pedepsit fizic. Violența rămâne una dintre cele mai răspândite forme de educare.

”Bătaia e ruptă din rai”. Sau: ”Unde dă tata crește”. ”Așa m-au făcut pe mine om ai mei”. Și: ”Mai bine de la mine decât de la alții”. Proverbe care transformă în virtute o cultură a autorității și corecției părintești împinse până la agresivitate. Un tip de limbaj care nu doar că justifică abuzul, dar îl face invizibil, camuflându-l într-un ”ritual de formare” acceptat și transmis peste generații.

Violența rămâne o metodă de disciplinare frecventă în Europa și Asia centrală. Aproape două treimi dintre copiii care trăiesc în aceste regiuni din emisfera nordică au avut parte de tratamente abuzive în familiile în care cresc.

De prea multe ori, cei care distrug copilării sunt tocmai persoanele ”care ar trebui să protejeze și să îngrijească copiii”, avertizează Regina De Dominicis, directoare regională UNICEF. ”Interzicerea tuturor formelor de pedepse corporale în toate contextele este un pas esențial”, iar în 38 din cele 55 de țări din regiune există legi în acest sens. Dar ”guvernele trebuie să investească în sprijinul parental, în sisteme solide de protecție și în servicii care să prevină violența și să intervină atunci când aceasta are loc”.

Părinți nepregătiți

Ads

Aproape unu din trei copii este supus disciplinării fizice acasă, iar doi din trei se confruntă cu agresiuni psihologice, relevă un raport dat publicității de UNICEF. Organismul Națiunilor Unite pentru protecția copiilor a organizat, zilele acestea, sub auspiciile Ministerul Muncii, Tineretului și Familiei de la București și în colaborare cu Reprezentantul Special al Secretarului General al ONU pentru violența împotriva copiilor, o întâlnire internațională dedicată combaterii fenomenului. Printre pedepsele fizice aplicate se numără palme, ciupituri sau bătăi, în vreme ce amenințările, umilirea și abuzul verbal sunt o parte dintre formele de violență emoțională.

Același raport UNICEF, intitulat ”Unde trăim și învățăm: violența împotriva copiilor în Europa și Asia Centrală”, mai scoate în evidență că deși 90% dintre părinți sunt conștienți că nu este nevoie de asemenea metode de disciplinare, mulți continuă să le folosească pentru că nu sunt pregătiți să-și controleze propriile emoții.

”Nu există altă cale decât legea”

Ads

Conferința interministerială, găzduită la Palatul Victoria, a adus la sediul Guvernului României responsabili guvernamentali din numeroase țări, miniștri, secretari de stat, șefi de agenții și organisme cu atribuții în protecția persoanelor vulnerabile.

”Dacă nu există bariere în calea abuzurilor, legea este bariera”, a declarat ministrul Muncii, Petre Florin Manole, în deschiderea reuniunii. ”Știți despre mine că sunt ministru. E doar o chestiune pasageră. Dar”, și-a continuat introducerea ministrul, ”sunt etnic rom, și asta nu o să treacă”. Iar pe lângă istoria de discriminare, comunitatea romă a moștenit și căsătoriile timpurii. ”Deși cei mai mulți romi ne căsătorim chiar foarte târziu, există încă multe comunități conservatoare în care acest lucru încă se întâmplă. Și nu este corect, nu este normal pentru viitorul, pentru sănătatea și pentru viața acestor copii. Ce putem face? Nu există altă cale decât legea”.

Manole a fost întrebat, de oameni pe care îi cunoaște sau nu, de ce legiferează împotriva propriei comunități, de ce semnează pentru proiecte legislative care pedepsesc ceea ce ministrul consideră a fi acte de ”violență, abuz împotriva unor copii”. Acest gest nu este unul împotrivă ci ”în favoarea a sute de copii din această țară, care încă au mame minore, de orice etnie ar fi ele”.

Ads

Epoca digitală, războaiele și lecțiile de acasă

Un mesaj adresat celor prezenți la conferință a venit și din partea vicepreședintei Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, care a atras atenția asupra oportunităților și provocărilor lumii digitale, despre traumele copiilor deportați din Ucraina și despre suferințele celor din Gaza. ”Le datorăm copiilor mai mult decât vorbe, le datorăm protecție. Dar”, a completat comisarul pentru drepturi sociale, ”protecție nu e de ajuns, copiii trebuie să fie și ascultați”. Conectivitatea tot mai are atrage și o creștere a violenței digitale, a subliniat și De Dominicis, de la UNICEF.

Despre ”normalitatea care poate să dispară într-o secundă”, pentru că ”războiul este la ușa noastră”, despre ”sute de copii care suferă în Ucraina, în Gaza dar și în alte colțuri ale lumii care nu sunt vizibile”, a vorbit vicepremierul României Tanczos Barna. Dar până la marea realitate globală, multe dintre probleme stau chiar în microunvers: ”Provocările cu care se confruntă copiii noştri, din păcate, în mare măsură vin de la noi, adulţii, care nu reuşim să-i învăţăm cum trebuie să se raporteze la semenii lor. Dacă noi aşa îi educăm, următoarele generaţii vor fi la fel de agresive cu copiii”.

Ads

Politicianul este și el, ca și ministrul Muncii, membru al unei minorități dar dintr-o lume în care copiii cresc ”în familii fără violență, înconjurați de dragoste”. Privit de acolo ”poate să pară ciudat să vezi mii de oameni care se strâng să lucreze pentru drepturile copiilor”.

Dar, spunea și ministrul Manole, e trist că oamenii încă mai sunt ”în situația de a avea nevoie de conferințe internaționale, de proiecte, de programe de bune practici, ca să își aducă aminte de ceea ce ar trebui să fie un numitor comun al umanității: empatia față de copiii”.

”Este posibil” dar ”suntem departe”

”Copiii supuși violenței fizice sau psihologice sunt mai predispuși să dezvolte probleme de sănătate mintală, să aibă dificultăți la școală și să adopte un comportament agresiv”, relevă studiul UNICEF, care punctează că este ”un ciclu intergenerațional de abuzuri care ar putea fi prevenit”.

Prima Conferință ministerială globală privind eliminarea violenței împotriva copiilor a avut loc anul trecut la Bogota. Eliminarea violenței împotriva copiilor este înscrisă în Convenția privind drepturile copilului iar statele și-au asumat angajamentul să rezolve această problemă prin Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

”A pune capăt violenței împotriva copiilor este posibil”, crede dr. Najat Maalla M’jid, reprezentanta specială a Secretarului General ONU. Dar, în același timp, recunoaște că ”suntem departe de a ne ține promisiunea de a eradica violența împotriva copiilor”

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads