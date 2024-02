UniCredit: Imprumuturile ipotecare ar putea fi sistate in Romania

Bancile comerciale romanesti ar putea sa sisteze, in viitorul apropiat, acordarea de credite pe termen lung, pe fondul aversiunii fata de risc si a incetinirii ritmului de crestere a pietei imobiliare, sunt de parere analistii UniCredit.

"Ma tem ca activitatea de creditare va inceta pentru moment. Am observat ca in unele tari nu exista nici o alternativa, spre exemplu Romania... Si prin urmare am putea asista la o oprire a imprumuturilor ipotecare pentru ceva timp", a precizat Federico Ghizzoni, seful UniCredit Italia, citat de Ziarul Financiar.

UniCredit se asteapta ca imprumuturile bancare din tarile emergente sa inregistreze o scadere in 2009, pe fondul crizei de lichiditati de la nivel mondial.

"Vom vedea o scadere importanta pe partea de creditare in urmatoarele trei luni, urmata de o perioada de ajustare, insa cu un nivel de crestere (...) sub cel de 20-30% cu care eram obisnuiti. Cred ca avansul se va situa la 10-20%. (...) Sincer nu vad lichiditatea ca principala problema in 2009. Sunt mai ingrijorat privind administrarea potrivita a posibilei cresteri a riscului de credit", a completat Ghizzoni in cadrul summitului Central European Investment, din Viena.

