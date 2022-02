Primul self bank UniCredit va fi deschis in noiembrie

Oficialii UniCredit Tiriac Bank au declarat ca implementarea conceptului de self banking va fi gata anul acesta. Finalizarea din punct de vedere tehnic este preconizata pentru luna noiembrie.

"Ne asteptam ca deschiderea de noi unitati si reorganizarea retelei in sucursale de retail si corporate sa ne ajute in privinta calitatii serviciilor, la care vor contribui si investitiile pe care le facem in ceea ce priveste modelul de deservire", a mentionat Rasvan Radu, presedintele UniCredit Tiriac Bank, citat de conso.ro

Serviciile de self-banking vor functiona in paralel cu modelul traditional de deservire, in unitati.

In prezent, UniCredit Tiriac Bank detine 200 de agentii si vrea sa ajunga pana la finalul anului la 240 de puncte de lucru.

