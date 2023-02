Cum au ajuns noile uniforme ale polițiștilor să fie croite din cârpe. ”Angajații de la producție ar fi greșit materialele”

Noua uniformă a poliției aduce un șir nesfârșit de probleme. După numai câteva luni de purtat, aceasta a început pur și simplu să se dezintegreze. Polițiștii spun că este cea mai proastă calitate de până acum. În prezent se fac cercetări în legătură cu acest aspect și producătorul, cel mai probabil, va răspunde legal.

Aceste uniforme au ajuns la 3.000 de polițiști care s-au încadrat în 2022 din școlile de agenți de poliție sau din sursă externă.

”Motivul” stupid invocat de producătorul articolelor vestimentare de proastă calitate

Surse Ziare.com din poliție spun însă că se face anchetă în acest sens iar ”firma care a confecționat uniformele neconforme ar putea fi trasă la răspundere penal pentru acest lucru. Mai mult, firma deja lucrează la un ”motiv” al calității proaste. Vor să spună că angajații de la producție ar fi încurcat materialele și au folosit altele. Doar că cel mai probabil în fața unui procuror, această justificare ar putea să nu țină”.

Cosmin Andreica, Sindicatul Europol: ”Este o mizerie, nu respectă absolut nimic din specificațiile tehnice”

Pe de altă parte, sindicaliștii atrag atenția că ceea ce îmbracă acum polițiștii nu are nicio legătură cu ce li s-a arătat la prezentarea acesteia, la începutul anului trecut.

”Uniforma este o mizerie față de ceea ce ni s-a prezentat nouă, când am mers la discuții după îndelungi insistențe și când deja 95% din aceasta era gata și se mai putea modifica 5% cum ar fi mici detalii pe croială, pe aplicarea mijloacelor din dotare, etc.

Atunci, am mers cu un coleg pasionat de uniformă și cu un specialist în materialele acestea tehnice pentru uniforme de armată. Când am plecat de acolo, am fost de acord că este un minim elementar. Adică nu era ce ne doream noi dar era cu mult peste ceea ce aveam. Am plecat de acolo cu gândul că acestea vor fi materialele. Colegul care a mers la prezentare a luat și o cămașă drept amintire.

Când am primit deja imagini și plângeri din partea colegilor, care spuneau că s-au rupt pantalonii, tricourile, că se desprind însemnele, etc, am fost curios să comparăm cămașa pe care am luat-o atunci la prezentare cu ceea ce este acum. Nu are nicio legătură, adică nu respectă absolut nimic din specificațiile tehnice”, a explicat într-un interviu pentru Ziare.com Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Poliției Europol.

Plasă de țânțari la sub braț

La momentul acesta au fost cumpărate 3.000 de completuri și încă 1.800 pentru promoția care va termina în aprilie școlile de poliție. ”Acele 3.000 de uniforme deja sunt plătite, recepționate și distribuite colegilor. Uniformele sunt de o calitate execrabilă. Salopetele acelea pe care le cumperi din bazar cu 80 - 100 de lei sunt mai bune decât acestea. Materialul este dur și se sfâșie, pantalonii sunt rupți, țesătura rărită.

Apoi, în loc de materialul de tip „mesh” care trebuia să fie aplicat la subraț pentru respirabilitate, firma efectiv a cusut plasă de țânțari. Dacă la cămașa de prezentare a fost prezentă țesătura de tip „ripstop”, specifică uniformelor tactice pentru creșterea rezistenței, la cămașa primită de noii polițiști lipsește cu desăvârșire iar materialul este un soi de tercot laminat, foarte ieftin, folosit în special la salopete.

Inclusiv materialul „velcro” de pe braț este un „fake” ordinar pe care nici nu se poate fixa însemnului heraldic textil. Nici măcar culoarea nu s-au obosit să o respecte, cu toate că și aceasta este o condiție de sine stătătoare în cuprinsul caietului de sarcini.

Suma plătită pentru aceste mizerii se ridică la aproximativ 4,5 milioane euro pentru 3000 de complete, și ne sperie faptul că urmează să se mai cheltuiască încă 70 milioane de euro pentru toți polițiștii în activitate”, a mai arătat sindicalistul.

De altfel pe pagina de Facebook al Sindicatului Europol au fost postate fotografii cu uniformele neconforme.

”Înțelegem că au făcut deja demersuri și oarecum încearcă să-și acopere gafele acestea, dar nu știu dacă faptul că vor înlocui uniformele neconforme înlătură răspunderea penală.

Vorbim despre 7500 de lei pe noua uniformă față de 2700 de lei, cea veche. Deci ai de 3 ori prețul și nu ești în stare să asiguri niște uniforme de calitate. Adică și acum, în ceasul al 12-lea simte cineva nevoia să devalizeze bugetul pentru uniforme și să cumpere mizerii loc de ceea ce trebuie să cumpere”, a mai spus Cosmin Andreica.

”Nici la MApN nu stăm mai bine”

Postarea sindicaliștilor a stârnit un val de reacții negative pe internet. Mulți comentatori îndeamnă sindicatul să facă sesizare la DNA dar unii arată că sunt astfel de probleme cu uniformele și în cadrul altor instituții.

”Materialul velcro de pe braț este de fapt cea mai ieftină si ordinară mochetă! Bătaie de joc! Hai cu DNA-ul, ca prejudiciu sigur se încadrează!”, scrie un comentator.

”Nici la MApN nu stăm mai bine. bocancii aceia sunt de groază, nici cald nu țin, nici comozi nu sunt, de aspect nu mai spun...

Ținuta lasă de dorit, deși respect întocmai eticheta, bluzele, după câteva spălări intră la apă sau se lărgesc, astfel că trebuie periodic altele”, scrie un alt internaut care pare să lucreze în cadrul Armatei sau să știe bine ce se întâmplă acolo.

Firma care îi îmbracă pe polițiștii României

O firmă de croitorie din Gara de Nord/București, denumită Monica Design Impex, a câștigat prin licitații fără concurență contracte de 180 milioane lei cu Poliția Română. Aceasta este deținută de un bărbat de 72 de ani, Iulian Brabete, care îmbracă instituțiile de forță din România de 30 de ani, scrie romania.europalibera.org.

În acest atelier vor fi croite toate costumele și pardesiurile pe care le vor purta cei peste 50.000 de polițiști români.

Peste 130 de milioane de lei a pus la bătaie Inspectoratul General al Poliției Române pentru uniformele polițiștilor. Alte 48,5 milioane sunt alocate pentru pardesiurile agenților și ofițerilor din toată țară.

Ambele contracte au fost câștigate de firma lui Iulian Brabete la finele unor licitații la care a concurat de unul singur.

