Trei tipuri de uniforme medicale

Dacă ați vizitat recent un spital, este posibil să fiți confuz în legătură cu diferitele uniforme pe care le poartă personalul medical. Cunoscute și sub numele de halate medicale, aceste articole de îmbrăcăminte protejau inițial purtătorul în timp ce se afla în sala de operație. Toți cei care se află în acea sală sunt obligați să poarte un halat. În zilele noastre, însă, vedeți halate peste tot în spital și nu doar în sala de operație. Halatul, pantalonii și cămașa purtate în timpul operației sunt, de asemenea, mai cunoscute sub numele de halate chirurgicale, sau scrubs. Aproape toți profesioniștii din domeniul sănătății poartă acest echipament ca uniformă în spital - medici, asistente, tehnicieni medicali etc., - astfel încât devine imposibil pentru pacienți să deosebească specializarea unui cadru medical în baza ținutei.

Istoria și fotografiile vechi arătau că atât medicii, cât și asistentele purtau uniforme albe. Dar s-a dovedit că un mediu complet alb - inclusiv camera și îmbrăcămintea - obosea ochii chirurgului în timpul operației. Așa că alte persoane din domeniul medical purtau costume medicale de culoare verde deschis pentru a aduce un echilibru liniștitor mediului. Dar acum, halatele medicale vin în toate formele, culorile și mărimile și există mai multe tipuri. Brandurile de top din lume creează uniforme medicale care arată bine, sunt confortabile și încorporează tehnologii antimicrobiene. Pe medifashion.ro vei găsi uniforme medicale premium produse de branduri precum Cherokee, Barco, Heartsoul sau Dickies.

HALATE CHIRURGICALE

Oamenii presupun că aceste halate sunt adesea folosite în timpul operațiilor. Medicii și asistenții medicali se debarasează de halatele chirurgicale imediat după operație, din cauza fluidelor corporale - sânge, secreții etc., - și a altor substanțe chimice cu care chirurgii și asistenții chirurgicali intră în contact. Acestea sunt compuse din cămașa, pantalonii și halatul îmbrăcat chiar înainte de operație. Acestea ar trebui să fie largi și să permită chirurgului sau asistenților o mișcare lejeră și flexibilitate, mai ales pentru că operațiile durează mult.

UNIFORME MEDICALE

Asistentele medicale sunt cele care fac de obicei munca manuală în spitale. Ele ajută cu toate nevoile pacienților - mobilitate, curățenie, administrare de medicamente, asistență în cazul oricărei urgențe percepute, etc. Halatele lor au parcurs un drum lung de la uniformele albe de infirmieră din anii 1950. Halatele medicale din ziua de azi nu sunt limitative și le permit cadrelor medicale să se miște liber și confortabil. Atât halatul, cât și pantalonii au buzunare încăpătoare și accesibile care le permit să își facă treaba în mod adecvat și să depoziteze lucruri cum ar fi stetoscopul, telefonul mobil (doar pentru utilizare în caz de urgență), o lanternă, etc. Cele mai multe dintre aceste uniforme medicale sunt, de asemenea, non-chirurgicale, motiv pentru care uneori întâlnești unele asistente medicale care le poartă în drum spre spital sau spre casă.

HALATE DE MATERNITATE ȘI PENTRU PACIENȚI

Deloc surprinzător, și pacienții sunt obligați să poarte o uniformă specifică atunci când sunt internați în spital. Femeile însărcinate, în special, sunt obligate să le poarte. Halatele de maternitate sunt confortabil de purtat și le mențin pe aceste proaspete mămici curate și confortabile în timp ce se recuperează după o naștere dificilă.

De asemenea, este obligatoriu ca și pacientele care nu urmează să nască să poarte halate cât timp sunt internate. Aceste halate facilitează identificarea pacientului. În cazul în care pacientul este imobilizat, este mai ușor de mutat pentru o eventuală curățare și permite pielii să respire.

HALATE DE LABORATOR

Tehnicienii medicali și alți membri ai personalului medical care manipulează substanțe chimice și fluide corporale (urină, sânge, scaun etc.) pentru teste au nevoie de un alt strat de îmbrăcăminte în afară de halatele obișnuite. Halatele de laborator sunt soluția perfectă în acest sens. Aceste halate oferă o protecție excelentă pentru a evita ca scurgerile și picăturile să intre în contact direct cu pielea, în special cu brațele. Sunt, de asemenea, rezistente la foc și ușor de îndepărtat în cazul oricărei urgențe chimice pentru o mai bună limitare a riscurilor evidente. Aceste halate sunt lăsate la locul de muncă și nu sunt scoase niciodată din laborator pentru a evita contaminarea încrucișată.

Îmbrăcămintea de lucru curată și profesională este o necesitate într-un spital și în alte facilități de îngrijire a sănătății. Uniformele medicale ajută la atingerea acestui obiectiv.

