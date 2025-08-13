George Simion vrea reunirea Moldovei cu patria mamă, dar folosește retorica Rusiei. "Este un stat artificial care nu poate asigura bunăstarea propriilor cetăţeni"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 13 August 2025, ora 18:24
George Simion, liderul AUR FOTO Hepta

George Simion, președintele AUR, a pledat miercuri, 13 august, la Academia de vară "Mihai Viteazul", pentru "reunirea" Republicii Moldova cu România, pe care a descris-o drept "o soluție normală, din punct de vedere istoric, identitar și geopolitic".

"Poziția noastră, a AUR, (...) este că Republica Moldova este un stat artificial care nu poate asigura securitate și bunăstare propriilor cetățeni, iar soluția normală, din punct de vedere istoric, identitar și geopolitic, este ca acest stat artificial să își protejeze cetățenii și să aleagă soluția corectă, coerentă, de reunire cu patria mamă", a spus George Simion la Academia de vară "Mihai Viteazul", organizată la Palatul Parlamentului de Fundația Națională pentru Românii de Pretutindeni.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat un proiect de lege privind înființarea Fondului Moldova, destinat "investițiilor transparente și oficiale făcute de entități românești în Republica Moldova". George Simion și-a exprimat sprijinul pentru această inițiativă.

"Nu există nicăieri o sumă a tuturor eforturilor financiare pe care le-a făcut România în legătură cu Republica Moldova. (...) Fondul ar fi o abordare transparentă", a spus Peiu.

Directorul Centrului Român pentru Studii și Strategii din cadrul Fundației Naționale pentru Românii de Pretutindeni, Eugen Popescu, moderator al reuniunii, a propus includerea în programa școlară a mai multor ore de istorie, cu un capitol dedicat minorităților de români din afara granițelor țării, precum și studierea scriitorilor români clasici, în scopul păstrării identității și culturii române.

"Toți românii care au venit din jurul frontierelor și Balcani au cerut implicarea mult mai puternică a statului român pentru a-i ajuta să își păstreze identitatea, adică pentru a le crea școli sau pentru a le apăra școlile, (...) pentru a face demersuri diplomatice mai ferme față de statele în care acești români trăiesc, pentru că ei sunt supuși unei presiuni asimilaționiste extrem de puternice acolo. (...)

Așa fac alte state, deci noi nu inventăm roata. Ne uităm la Ungaria, la Polonia, ne uităm la state care își manifestă cu putere identitatea atât în concertul european, în Uniunea Europeană, dar și în ceea ce privește apărarea minorităților pe care aceste state le au. Deci ei o fac tocmai apărând limba respectivă, apărând identitatea și apărând cultura", a afirmat Eugen Popescu, președinte executiv al Fundației Naționale pentru Românii de Pretutindeni.

Potrivit lui Eugen Popescu, unificarea ar trebui să aibă loc după modelul Germaniei.

"Reunirea cu Republica Moldova nu este o chestiune care ține de un partid sau un altul, ține de o politică de stat. Ați văzut exemplul Germaniei, unde unirea a fost o politică de stat a Germaniei Federale. Același lucru trebuie făcut și în România. Vedeți bine că, de exemplu, tot ceea ce înseamnă subvenții pentru acești români din comunitățile istorice trebuie cumva să fie egale cu subvențiile pe care statul român le dă minorităților naționale pe care le are aici, pe teritoriul său. (...)

Noi dăm dreptul minorităților care sunt pe teritoriul statului nostru și bani și reprezentare parlamentară și apărarea culturii lor, și școli, dar, în schimb, pentru minoritățile românești corespunzătoare statelor respective nu există niciun drept, unele din ele nefiind nici măcar recunoscute ca minoritate națională", a adăugat președintele executiv al Fundației Naționale pentru Românii de Pretutindeni.

Eugen Popescu a menționat că la Academia de vară "Mihai Viteazul", care se desfășoară miercuri și joi la Palatul Parlamentului, participă, fizic sau online, reprezentanți ai românilor din Republica Moldova, Serbia, Valea Timocului și Voivodina, Bulgaria, Albania, Ucraina.

