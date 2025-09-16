Câți români vor unirea cu Republica Moldova. Care sunt țările percepute ca fiind cele mai prietenoase pentru România SONDAJ

Numărul celor care cred că România şi R. Moldova ar trebui să se unească este aproape egal cu al celor care nu consideră oportun un astfel de demers.

Un sondaj Avangarde arată că 47% dintre români sunt în favoarea unirii cu Republica Moldova, în timp ce 46% se declară împotrivă. 7% spun că nu pot aprecia. În ciuda dezbaterilor privind unirea, R. Moldova rămâne țara percepută drept cel mai bun prieten al României, urmată de Franța, SUA și Germania.

Republica Moldova se află însă pe primul loc în sondajul privind țările considerate cel mai bun prieten al României, cu un scor de 13%.

Locul al doilea revine Franței - 11%, urmată de SUA și Germania cu câte 5%.

La această întrebare, însă, 40% dintre subiecți au declarat că nu știu sau nu răspund, iar 7% au răspuns "Niciuna".

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 8 - 14 septembrie, telefonic, pe un eșantion de 1.000 de subiecți. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.

