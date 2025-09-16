Câți români vor unirea cu Republica Moldova. Care sunt țările percepute ca fiind cele mai prietenoase pentru România SONDAJ

Autor: Daniel Groza
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 11:07
799 citiri
Câți români vor unirea cu Republica Moldova. Care sunt țările percepute ca fiind cele mai prietenoase pentru România SONDAJ
Președintele României, Nicușor Dan, și lidera Republicii Moldova, Maia Sandu Foto: Facebook/USR

Numărul celor care cred că România şi R. Moldova ar trebui să se unească este aproape egal cu al celor care nu consideră oportun un astfel de demers.

Un sondaj Avangarde arată că 47% dintre români sunt în favoarea unirii cu Republica Moldova, în timp ce 46% se declară împotrivă. 7% spun că nu pot aprecia. În ciuda dezbaterilor privind unirea, R. Moldova rămâne țara percepută drept cel mai bun prieten al României, urmată de Franța, SUA și Germania.

Republica Moldova se află însă pe primul loc în sondajul privind țările considerate cel mai bun prieten al României, cu un scor de 13%.

Locul al doilea revine Franței - 11%, urmată de SUA și Germania cu câte 5%.

La această întrebare, însă, 40% dintre subiecți au declarat că nu știu sau nu răspund, iar 7% au răspuns "Niciuna".

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 8 - 14 septembrie, telefonic, pe un eșantion de 1.000 de subiecți. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%.

Mai mult de jumătate dintre români sunt nemulțumiți de activitatea președintelui. Ce ministru i-a dezamăgit cel mai tare SONDAJ
Mai mult de jumătate dintre români sunt nemulțumiți de activitatea președintelui. Ce ministru i-a dezamăgit cel mai tare SONDAJ
Peste jumătate dintre români apreciază negativ activitatea președintelui Nicușor Dan și a Ministerului Afacerilor Externe în primele luni de mandat, arată un sondaj Avangarde. 51% dintre...
Europa și SUA continuă afacerile cu Rusia, chiar și după sancțiunile aplicate. Care sunt țările care umflă conturile Kremlinului cu miliarde de euro
Europa și SUA continuă afacerile cu Rusia, chiar și după sancțiunile aplicate. Care sunt țările care umflă conturile Kremlinului cu miliarde de euro
La mai bine de trei ani de la invazia Rusiei în Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite continuă să importe energie și materii prime din Rusia, în valoare de miliarde de euro. Deși...
#unire Republica Moldova Romania, #tari prietenoase, #Franta, #SUA, #sondaj , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lupte cu "demonii", tendinta de autodistrugere. A venit momentul adevarului si nu s-a ferit de cuvinte
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
La scurt timp dupa ce a mostenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat in fata profesionistilor

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dezvăluiri despre campania murdară a lui Călin Georgescu, direct de la procurorul general. "Război hibrid, atacuri cibernetice, tentative de destabilizare, dezinformare"
  2. Dosar penal pentru un preot care și-a bătut soția și fiul. După ce s-a întors de la poliție, i-a agresat din nou
  3. O femeie de 80 de ani a ajuns la spital după ce a căzut din pat, în vagonul tip cușetă. Ea mergea la Sfânta Parascheva
  4. Minciunile lui Donald Trump, devoalate la televiziunea britanică în timpul vizitei oficiale a președintelui SUA la Londra
  5. Criminalitate: cât de periculos este în Germania?
  6. Uniunea Europeană ar putea interzice intrarea totală a turiștilor ruși în Europa. „Guvernul lor ucide ucraineni și ne amenință securitatea zilnic”
  7. Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra: Sunt acuzați de "tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale"
  8. Câți români vor unirea cu Republica Moldova. Care sunt țările percepute ca fiind cele mai prietenoase pentru România SONDAJ
  9. Mai mult de jumătate dintre români sunt nemulțumiți de activitatea președintelui. Ce ministru i-a dezamăgit cel mai tare SONDAJ
  10. „Gaza arde”, anunță ministrul israelian al apărării, după cele mai recente atacuri. „Nu ne vom retrage până când misiunea nu va fi îndeplinită”