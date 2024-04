Prorușii din Găgăuzia amenință România și Republica Moldova: ”Orice iniţiativă de unificare va presupune declararea independenței”

Başcana prorusă a regiunii autonome Găgăuzia din Republica Moldova, Evghenia Guţul, a avertizat vineri Chişinăul că regiunea îşi va declara independenţa dacă Republica Moldova va alege să se unească cu România, informează EFE.

”Dacă actualele autorităţi moldoveneşti optează pentru unificare (cu România), regiunea autonomă Găgăuzia nu va rămâne tăcută (...) Orice iniţiativă de unificare va presupune demararea imediată a procedurii de separare a Găgăuziei şi revenirea la republica independentă Găgăuzia”, a scris Guţul pe Telegram.

Ea a reacţionat astfel la un mesaj al prim-ministrului român Marcel Ciolacu transmis cu prilejul Zilei Unirii Basarabiei cu România. În acest mesaj, Ciolacu a calificat Ziua Unirii Basarabiei cu România drept ”o sărbătoare de suflet a românilor de pe ambele maluri ale Prutului (...) în care marcăm actul istoric de la 27 martie 1918, prin care se împlinea voinţa românilor basarabeni de a reveni la patria mamă după un veac de ocupaţie ţaristă”.

Guţul a criticat declaraţia premierului român, afirmând că acesta ”uită că în ţara noastră trăiesc şi moldoveni, ruşi, găgăuzi, bulgari şi alte zeci de naţionalităţi”.

”Pentru marea majoritate a locuitorilor ţării noastre există o singură patrie, Moldova. Este casa noastră comună, în care reuşim să stabilim relaţii interetnice armonioase şi concordie civilă”, a adăugat ea.

Başcana Găgăuziei a subliniat că această regiune autonomă respectă România şi cultura română şi doreşte să dezvolte relaţii economice şi culturale strânse cu această ţară, dar în schimb se aşteaptă la ”respectul corespunzător pentru statul moldovenesc şi pentru statutul juridic special al Găgăuziei”.

”Nu degeaba Găgăuzia este numită ancora independenţei Moldovei. Suntem adevăraţi patrioţi ai Moldovei şi vom continua să-i apărăm suveranitatea”, a conchis ea.

