Revelația din Superliga: a câștigat meciul cu Farul și a egalat FCSB cu un gol fabulos. Ce a declarat Adrian Mihalcea

Unirea Slobozia a încheiat la egalitate vineri seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa campioană a României, FCSB, într-un meci din etapa a doua din Superligă.

Gazdele au reuşit să egaleze în minutul 90, prin tânărul Andrei Dorobanţu (19 ani), gol superb, din voleu, de la marginea careului.

În minutul 90+3 Ngezana a trimis în transversala propriei porţi şi s-a încheiat 2-2.

Unirea Slobozia are patru puncte după primele două etape, în timp ce campioana FCSB a adunat doar două puncte.

Adrian Mihalcea, antrenorul echipei nou promovate, care a câștigat cu Farul și a făcut egal cu FCSB, a declarat.

"Și astăzi am fost dominați, dar am avut tăria să revenim de două ori contra unei superechipe, dar asta datorită muncii. Am reușit să spargem defensiva lor și să ne creăm câteva ocazii. FCSB a dominat, dar posesia nu îți mai câștigă meciurile. În momentul de față nu avem nimic de pierdut, doar de câștigat. Meciurile cu echipele supervaloroase ale campionatului sunt bonus pentru noi. Golul lui Dorobanțu a fost foarte frumos, el a intrat în locul lui Ilie, jucătorul Under. A intrat Dorobanțu, un puști, pe postul de mijlocaș dreapta, care nu e poziția lui. Am riscat și a ieșit acel gol".

Ads