Unirea spune adio Austriei, poate juca in Liga doar pe Steaua sau la Cluj

Directorul general al FRF, Ionut Lupescu, a declarat, miercuri, ca Unirea Urziceni isi poate disputa partidele de pe teren propriu din grupele Champions League doar in Romania.

"Noi am primit de la UEFA saptamana trecuta o informare prin care se precizeaza ca Unirea Urziceni nu poate sa dispute meciurile considerate pe teren propriu in alta tara decat Romania, iar singurele stadioane care au acceptul UEFA de a gazdui meciuri din Liga Campionilor in Romania sunt Steaua si cel de la Cluj. Nu stiu de o alta cerere facuta de Unirea Urziceni de a disputa meciuri din Liga Campionilor in alta tara decat in Romania", a spus Lupescu agentiei Mediafax.

Oficialii ialomitenilor ar fi dorit ca cele 3 jocuri de pe teren propriu din grupele Ligii Campionilor sa le dispute in Austria, la Klagenfurt, trimitand in acest sens o adresa catre FRF.

