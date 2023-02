Raducan: Dinamo este favorita, dar campionatul poate oferi multe surprize

Directorul Sportiv al Unirii Urziceni, Narcis Raducan, crede ca Dinamo este favorita la titlu si spune ca ialomitenii isi propun pastrarea locului de Europa League.

"Dinamo in meciurile importante a batut CFR, ceea ce noi nu am reusit. Dinamo este favorita, dar campionatul iti poate oferi multe surprize. Pentru noi este important sa ne pastram pozitia pentru Europa League. Avem de muncit si noi chiar daca nu am declarat ne gandim la titlu." a declarat Narcis Raducan la Telesport.

Unirea Urziceni ocupa pozitia secunda in clasamentul Ligii I, la 2 puncte de liderul Dinamo Bucuresti.

