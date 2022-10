Mara: As vrea sa raman in Liga I

Fostul jucator al Unirii Urziceni, Bogdan Mara, a vorbit despre planurile sale de viitor din urma despartirii de clubul ialomitean.

"Abia am reziliat ieri (n.r. vineri) contractul cu Unirea si momentan sunt in perioada de tatonari. M-au cautat mai multe echipe, si din tara, si din strainatate. Totusi, nu as vrea sa plec din Liga 1. Ca sa glumesc putin, de cand am devenit liber de contract, parca sunt centrala telefonica, sunt sunat intr-una.", a declarat Mara pentru gsp.

Bogdan Mara s-a despartit de Unirea Urziceni dupa ce a evoluat la echipa ialomiteana aproape 2 sezoane.

