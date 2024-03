Karamian: Ne revansam cu Steaua si Unirea Urziceni

FC Timisoara s va revansa pentru infrangerea suferita in fata lui Dinamo in meciurile cu Steaua si Unirea Urziceni, a declarat mijlocasul armean al timisorenilor, Artiom Karamian.

"Suporterii nu trebuie sa se supere pe noi, stim cat de important a fost acest meci pentru ei, insa atat s-a putut. Ne vom revansa in meciurile cu Steaua si Unirea urziceni", a spus Karamian.

Gruparea antrenata de Dusan Uhrin jr a fost invinsa sambata seara, scor 0-3, pe teren propriu, de Dinamo, intr-un meci din cadrul etapei a 14-a a Ligii I.

Cu Steaua, FC Timisoara va juca in etapa a 15-a, iar pe jucatorii antrenati de Dan Petrescu, banatenii ii vor intalni in etapa cu numarul 16. Timisorenii vor disputa ambele intalniri in deplasare.

