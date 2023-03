MM Stoica: Secretul Urziceniului e modul in care suntem tratati de patron

Managerul unirii Urziceni, Mihai Stoica, sustine ca secretul succesului clubului ialomitean este modul in care patronul Dumitru Bucsaru isi trateaza angajatii.

"Bugetul echipei este unul bun, suntem in prima jumatate a Ligii 1. Este un buget pentru a face performata in Romania. Secretul nostru e modul cum suntem tratati de patron. Discutii avem foarte multe, este implicat, este un om de cuvant si ne respecta. Suntem un club mic, dar fiecare face ceea ce trebuie sa faca.

M-am bucurat de permisiunea patronului si mi-am ales staful cu care vreau sa lucrez. Staful tehnic e ales de Dan Petrescu. Eu am ales portarul, nici nu stiu cum a avut Dan Petrescu incredere in mine, dupa experientele Carlos si Andrey, la Steaua", a spus Mihai Stoica la GSpTV.

Unirea Urziceni se afla pe locul 2 in clasamentul Ligii I, la 2 puncte in spatele liderului Dinamo. Ialomitenii ar putea trece pe prima pozitie daca ii vor invinge pe "caini" in meciul direct de duminica, partida ce va fi transmisa in format LIVE Text pe Ziare.com.

