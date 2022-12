Declaratiile jucatorilor Unirii Urziceni dupa victoria cu Sevilla

Iata cateva din declaratiile acordate de jucatorii Unirii Urziceni dupa succesul cu FC Sevilla, din Grupa G a Ligii Campionilor.

"Este o performanta extraordinara, dar, daca tot am ajuns aici, de ce sa nu incercam sa ajungem in Liga Campionilor. Primavara Europa League nu ne multumeste, vrem in Liga Campionilor. Atmosfera este buna, dar e ceva care ne impinge spre Champions League" - Sorin Frunza

"Suntem foarte bucurosi, le multumim spectatorilor, romanii au nevoie de astfel de momente. Nu am facut un joc spectaculos, dar important ca am reusit sa castigam. Am muncit, ne-am sacrificat, ne-am dat viata si am avut rezultate. Nu vrem sa ne oprim aici, la Stuttgart trebuie sa jucam mult mai bine in aceasta seara" - George Galamaz

"Stiam exact cum trebuie sa jucam si ne-a iesit. Ne bucuram ca am reusit sa invingem o echipa mare, dar avem si un regret pentru ca avem 8 puncte si inca nu suntem calificati in primavara Ligii. Am fi vrut sa sarbatorim un moment istoric pentru fotbalul romanesc. Oricine isi doreste sa inscrie contra Sevillei, important e ca am castigat meciul. In a doua repriza am avut doua situatii clare de a marca si nu am mai fi castigat doar din acest autogol. Mi-as dori ca Dan Petrescu sa fie antrenorul anului!" - Marius Bilasco

"Nu este important ca am fost cel mai bun jucator de pe teren, asa cum a zis Dan Petrescu. Echipa este numarul unu. Imi pare bine ca am invins o echipa din prima urna valorica. Am spus si inaintea meciului ca trebuie sa alergam mai mult decat ei. Am facut un joc bun de aparare si asta ne-a ajutat sa castigam" - Vasile Maftei

Declaratiile au fost facute pentru TVR 1.

Unirea Urziceni a castigat, scor 1-0, intalnirea disputata marti seara, pe teren propriu, cu FC Sevilla, in etapa a 5-a a Grupei G din Liga Campionilor.

Singurul gol al partidei a fost de fapt un autogol si a fost inscris de Dragutinovici, in minutul 45.

Pentru a se califica in optimile Ligii Campionilor, Unirea Urziceni are nevoie de un rezultat de egalitate Stuttgart, in ultima etapa, ce va avea loc pe 9 decembrie.

I.G.

