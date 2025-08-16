Unirea Urziceni nu mai exista - oficial

Miercuri, 06 Iulie 2011, ora 16:41
3831 citiri
Unirea Urziceni nu mai exista - oficial

Unirea Urziceni s-a desfiintat, a anuntat, miercuri, Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal.

Iata mai jos comunicatul FRF:

"Intrunita miercuri 6 iulie 2011, la Casa Fotbalului, Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a luat, printre altele, urmatoarele hotarari:

- se ia act de retragerea clubului CS Unirea Sannicolau Mare din campionatul Ligii a 3-a, editia 2011-2012;

- se ia act de retragerea clubului SCCS Unirea Urziceni din toate competitiile care vor fi organizate de FRF in sezonul 2011-2012"

4 ani a petrecut Unirea Urziceni in prima liga, perioada in care a cucerit titlul in 2009, a terminat pe pozitia a doua in 2010 si a disputat o finala de Cupa a Romaniei si doua Supercupe ale Romaniei, toate trei pierdute.

In grupele Ligii Campionilor, ialomitenii, sub comanda lui Dan Petrescu, au acumulat 8 puncte, record pentru echipele din Romania.

I.G.

