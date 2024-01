Confruntare Swiatek - Zverev în marea finală la United Cup. A fost nevoie de meci decisiv

United Cup, competiția mixtă pe echipe desfășurată la Perth și Sydney, în Australia, s-a încheiat cu victoria echipei Germaniei, după o finală dramatică împotriva Poloniei, scor 2-1.

În primele meciuri de simplu, lidera mondială Iga Swiatek a trecut fără probleme de Angelique Kerber, scor 6-3, 6-0, în timp ce neamțul Zverev l-a depășit pe polonezul Hurkacz, 6-7, 7-6, 6-4, acesta din urmă irosind două mingi de meci.

Astfel, câștigătoarea a fost stabilită în meciul decisiv de dublu mixt, unde Zverev și Laura Siegemund au câștigat contra dublului Swiatek - Hurkacz, 6-4, 5-7, 10-4 (în super tie-break).

Zverev & Siegemund d. Swiatek & Hurkacz 6-4 5-7 10-4

Germany wins the United Cup in a truly exceptional final.

Hubi had 2 match points against Zverev in singles.

Touch loss for Poland.

But what a team effort this was. 🇩🇪 pic.twitter.com/jGgNUPQ78Y