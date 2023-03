Incidente extrem de violente au avut loc în seara zilei de sâmbătă, 25 martie, între români care au asistat în tribune la meciul de fotbal dintre Andorra și România.

Gruparea "Uniți sub tricolor", prezentă în peluză la meci, a aruncat inițial petarde, a aprins torțe și a scandat lozinci rasiste. Toate fac parte din așa-zisa celebrare a împlinirii a 10 ani de la fondarea organizației extremiste.

În prima repriză a meciului, membrii grupării s-au bătut între ei în tribune, imaginile fiind înregistrate și transmise la nivel internațional.

Incidentele extrem de grave sunt de natură să cauzeze Federației Române de Fotbal o sancțiune foarte serioasă din partea UEFA.

Este puțin probabil ca o decizie să fie luată rapid, astfel că meciul cu Belarus de marți, 28 martie 2023, ora 21.45, se va juca mai mult ca sigur cu spectatori.

Însă, al doilea meci de acasă, cu Israel, programat pe 9 septembrie 2023, este posibil să se dispute cu tribunele închise.

Bătăușii din gruparea "Uniți sub tricolor" la meciul cu Andorra

Principalul membru fondator al grupării extremiste "Uniți sub tricolor" este George Simion, actualul președinte AUR.

Simion a admis mândru că a contribuit la formarea organizației care distruge sistematic meciurile de fotbal ale Naționalei, cauzând până acum mai multe sancțiuni grave.

"Nu sunt liderul (n.r Uniți Sub Tricolor)! Dar am participat la fondarea acestei structuri, pentru că naționala nu avea o susținere coagulată. Am mers cu UST alături de naționala de tineret la Euro U21 din Italia, unde am descoperit, în sfârșit, o echipă senzațională, care m-a făcut să iubesc din nou fotbalul. „Deșteaptă-te, române!" cântat pe stadionul semifinalei mi-a redat cheful și sensul pentru acest sport", declara George Simion în 2020, după ce și-a asigurat alegerea în Parlamentul României.

Fostul europarlamentar Cristian Preda atrage atenția că evenimentele grave petrecute în Andorra sunt doar un preambul a ceea ce va urma.

"Dacă vreți să înțelegeți rolul AUR în politica de la noi, luați aminte la ce s-a petrecut aseară la meciul Andorra-România.

În timp ce jucătorii trudeau pe teren, inși care se recomandă „Uniți sub tricolor” au aprins torțe, au urlat ca descreierații „Afară, afară, cu u**urii din țară” și le-au cărat pumni celorlalți spectatori.

Vor urma, cum s-a mai întâmplat, sancțiuni: echipa națională va juca probabil din nou fără spectatori în meciurile de acasă.

George Simion e fondator al acestei grupări de huligani.

El a transferat huliganismul vopsit în tricolor din tribune în spațiul politic.

Democrația are nevoie de un „cordon sanitar”, creat de partidele democratice pentru a izola bătăușii care pretind că sunt patrioți", spune Preda într-o postare pe Facebook.

