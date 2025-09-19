UE a adoptat al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei. Ce vizează în special

Președintele Rusiei, Vladimir Putin FOTO: kremlin.ru

La două luni după cel de-al 18-lea "pachet”, Uniunea Europeană continuă să exercite presiuni asupra Rusiei.

Vineri, 19 septembrie, Comisia Europeană a propus ţărilor UE să adopte un al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Moscovei, vizând în special hidrocarburile ruseşti, a anunţat purtătoarea sa de cuvânt, Paula Pinho, potrivit AFP.

„Putem confirma că a fost adoptat de către Comisie un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, al 19-lea pachet”, a declarat ea în faţa jurnaliştilor, precizând că preşedinta Ursula von der Leyen va face o declaraţie în acest sens. După o întrevedere cu Donald Trump, preşedinta Comisiei Europene a promis marţi „măsuri suplimentare” împotriva Rusiei, vizând în special sectorul energetic.

Donald Trump s-a declarat dispus să impună noi sancţiuni împotriva Rusiei, dar cu condiţia ca europenii să înceteze să mai cumpere hidrocarburi ruseşti, ale căror vânzări reprezintă una dintre principalele surse de finanţare a maşinii de război ruseşti împotriva Ucrainei. Ca răspuns, Ursula von der Leyen a indicat că doreşte să „accelereze” renunţarea Europei la hidrocarburile ruseşti, într-un „efort comun” cu Statele Unite.

Acţiune rapidă

Europenii caută cu orice preţ să menţină Statele Unite de partea lor în eforturile lor de a sprijini Ucraina în război. Şi, prin faptul că nu acţionează rapid în privinţa sancţiunilor, se tem, de asemenea, că îi vor da lui Donald Trump un motiv întemeiat să nu ia niciun fel de măsuri împotriva Rusiei, potrivit unor diplomaţi. Uniunea Europeană a decis deja, din decembrie 2022, să înceteze orice import de petrol rusesc. Cu toate acestea, două ţări europene au obţinut o derogare, Ungaria şi Slovacia, din cauza dependenţei lor de ţiţeiul provenit din Rusia.

UE şi-a redus, de asemenea, semnificativ dependenţa de gazul rusesc de la invazia Rusiei în Ucraina, declanşată în februarie 2022, dar nu în totalitate. În 2024, Rusia asigura încă 19% din aprovizionarea cu gaz a UE, din care aproape jumătate sub formă de GNL, generând venituri de sute de milioane de euro pentru Rusia. În luna iunie a anului trecut, Comisia a propus să pună capăt complet acestei dependenţe până la sfârşitul anului 2027. Una dintre măsurile avute în vedere ar fi accelerarea calendarului privind gazul natural lichefiat (GNL), potrivit diplomaţilor de la Bruxelles.

Ursula von der Leyen a asigurat, de asemenea, săptămâna aceasta că va propune sancţiuni suplimentare împotriva entităţilor (întreprinderi, bănci etc.) din ţări terţe, în special China sau India, care ajută Rusia să eludeze sancţiunile occidentale sau să-şi vândă petrolul.

Donald Trump a sugerat, de asemenea, europenilor să ia în considerare creşteri substanţiale ale taxelor vamale aplicate Chinei, pentru ca aceasta să-şi reducă sprijinul acordat Moscovei.

