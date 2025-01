Uniunea Europeană oferă Ucrainei încă un ajutor umanitar de 140 de milioane de euro. Câți bani va primi Republica Moldova FOTO

Uniunea Europeană (UE) a anunţat luni, 13 ianuarie, un nou program de ajutor umanitar în valoare de 140 de milioane de euro pentru Ucraina şi încă 8 milioane de euro pentru Moldova.

Pachetul de ajutor a fost anunţat în timp ce comisarul european pentru gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, este în vizită în Ucraina pentru a discuta despre provocările umanitare generate de războiul din Rusia.

