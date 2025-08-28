Decizia luată de UE după ce Rusia a lovit birourile europene din Kiev: „Nicio misiune diplomatică nu ar trebui să fie o țintă”

În total, aproximativ 500 de salvatori şi 1.000 de poliţişti se află la locul atacurilor din Kiev FOTO captură X/ Volodimir Zlenski

Uniunea Europeană l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Bruxelles după atacurile din timpul nopţii care au avariat birourile sale din Kiev, a anunţat joi, 28 august, şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, într-o postare pe X.

„Nicio misiune diplomatică nu ar trebui să fie o ţintă”, a declarat ea după bombardamentele ruseşti care au făcut 15 morţi, dintre care patru copii, potrivit autorităţilor ucrainene.

Această convocare va avea loc în cursul zilei, a precizat o purtătoare de cuvânt a serviciului diplomatic al UE, Anitta Hipper.

Aceste noi atacuri arată că Rusia „nu se dă înapoi de la nimic” pentru a „teroriza” Ucraina, a reacţionat şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Este vorba de cel mai letal atac cu drone şi rachete împotriva capitalei (ucrainene) din iulie”, a subliniat ea în faţa presei. „A fost, de asemenea, un atac împotriva Delegaţiei noastre”, a adăugat ea, „Şi de aceea vom menţine o presiune maximă asupra Rusiei”, a asigurat şefa Comisiei Europene.

Birourile misiunii UE au fost avariate de explozia a două rachete, care au lovit clădiri ucrainene situate la aproximativ 50 de metri distanţă, a precizat Ursula von der Leyen.

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, s-a declarat „îngrozit” de acest bombardament aerian nocturn al Rusiei, unul dintre cele mai ample efectuate împotriva Ucrainei.

Preşedintele Volodimir Zelenski a acuzat autorităţile ruse că preferă „să continue să ucidă” decât să negocieze pacea.

Rusia afirmă, în schimb, că a lovit doar ţinte militare.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a denunţat „teroarea” şi „barbaria” Rusiei, în timp ce premierul britanic Keir Starmer a acuzat această ţară că „sabotează speranţele de pace”.

Ursula von der Leyen a anunţat, de asemenea, intenţia sa de a se deplasa în ţările UE situate la graniţa sau în apropierea Belarusului şi Rusiei pentru a le transmite „solidaritatea deplină” a UE.

Vineri, ea se va deplasa în Letonia, apoi în Finlanda, înainte de a ajunge sâmbătă în Estonia. Duminică, Ursula von der Leyen va fi în Polonia, apoi în Bulgaria, înainte de a ajunge, luni, în Lituania şi România.

