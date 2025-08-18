Care sunt atuurile Uniunii Europene în competiția economică pe termen mediu cu SUA

Deși zona euro continuă să fie în urma SUA, atât în ceea ce privește creșterea producției, cât și a productivității, Goldman Sachs consideră că sentimentul de încredere al investitorilor se schimbă către Europa.

Economiștii gigantului financiar observă că schimbarea politicii fiscale a Germaniei și incertitudinea macroeconomică sporită din SUA contribuie la schimbarea atitudinii investitorilor.

Goldman Sachs și-a îmbunătățit previziunile de creștere a zonei euro pentru 2027 cu 1,2% de la începutul anului, în timp ce și-a redus proiecția pentru SUA cu 1,7% în aceeași perioadă.

Stagnare economică în trimestrul II

Impulsul economic al Europei aproape a stagnat în al doilea trimestru al anului 2025, iar economiștii sunt îngrijorați cu privire la faptul că potențialul de redresare al regiunii este deja în curs de epuizare, scrie Euronews, în condițiile în care avansul economic a fost foarte anemic, subunitar, iar producția industrială a înregistrat o prăbușire bruscă.

Astfel, potrivit datelor publicate de Eurostat, PIB-ul ajustat sezonier din zona euro a crescut cu doar 0,1% în cele trei luni până în iunie, neschimbat față de valoarea preliminară inițială.

Iar Uniunea Europeană (UE) în ansamblu a crescut cu 0,2%, de asemenea, în conformitate cu estimările anterioare.

De notat că atât Germania, cât și Italia, cea mai mare și a treia cea mai mare economie a zonei euro, au scăzut cu 0,1%.

De cealaltă parte, economia Statelor Unite și-a revenit puternic, înregistrând o creștere trimestrială de 0,7%, după o ușoară contracție în primul trimestru. Pe bază anuală, PIB-ul zonei euro a crescut cu 1,4%, mult sub ritmul de 2% înregistrat la Washington.

UE, provocări structurale profunde

În ciuda stării de spirit îmbunătățite, Europa se confruntă în continuare cu provocări structurale profunde.

Costurile ridicate ale energiei — în special cele ale gazelor și electricității — continuă să erodeze competitivitatea.

Investițiile scăzute în sectoarele cu creștere rapidă, fragmentarea reglementărilor și creșterea lentă a productivității afectează și mai mult potențialul de creștere economică.

În plus, China, cândva o piață cheie de export, a devenit din ce în ce mai mult un concurent, reducând baza de producție a Europei.

Motivele de optimism

Investițiile publice sporite, impulsionate de programul NextGenerationEU și de planul de infrastructură de 500 de miliarde de euro al Germaniei, ar putea sprijini creșterea pe termen mediu.

Europa rămâne, de asemenea, un lider mondial în domeniul produselor farmaceutice și are un potențial semnificativ neexploatat în ceea ce privește integrarea piețelor de capital, digitalizarea și infrastructura verde.

Eforturile de aprofundare a pieței unice – stimulate de programul Busola Competitivității lansat de Comisia Europeană, bazat pe rapoartele Draghi și Letta – sunt considerate pași vitali pentru deblocarea creșterii viitoare.

Toate acestea reprezintă oportunitățile care să aducă o îmbunătățire durabilă a performanței economice a Europei.

