Senatorul şi preşedintele Consiliului Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor Claudiu Târziu a clarificat poziţionarea AUR faţă de Uniunea Europeană şi a respins ferm acuzaţiile potrivit cărora partidul ar fi antieuropean, după ce a declarat duminică, 7 aprilie, că actuala Comisie Europeană nu este altceva decât „noua Înaltă Poartă” şi a precizat că acolo se „clocesc ideologii criminale” şi se plăteşte „tributul”.

„În discursul pe care l-am rostit la Târgovişte cu prilejul lansării naţionale a candidaţilor AUR în alegerile din 9 iunie, am formulat o serie de critici la adresa actualei Comisii Europene, care au fost interpretate eronat ca fiind atitudini şi poziţionări antieuropene. Nimic mai fals!”, a precizat, luni, Claudiu Târziu, potrivit unui comunicat de presă al AUR.

El a adăugat că „UE nu acoperă tot continentul european, iar CE nu este UE, ci reprezintă doar birocraţia Uniunii”.

„Am calificat onor Comisia Europeană ca fiind „ «Înalta Poartă» cu argumentul evident că guvernele naţionale se raportează ca nişte vasali faţă de Comisie. Nimic nu mişcă în România fără voia Bruxelles-ului. În plus, se poate constata uşor cât de direct se manifestă amestecul nepermis al conducerii Comisiei şi al Parlamentului European în alegerile din diferite state membre ale Uniunii. Iar când am spus că «plătim tribut», este incontestabil faptul că achităm costurile politicilor CE, care devin obligatorii şi pentru România, cum sunt, de pildă, cele care rezultă din „Pactul verde european” (închiderea minelor şi a unităţilor de producţie de energie pe cărbuni, renunţarea treptată la producţia şi consumul de produse din carne, interzicerea încălzirii cu lemne etc.) şi nu numai. Este vorba despre bani mult mai mulţi decât cei pe care îi vom primi vreodată de la UE”, a mai explicat Târziu.

Liderul senatorilor AUR a mai spus că „deşi am mai clarificat aceasta de nenumărate ori, mă văd nevoit să repet că noi, AUR, nu suntem anti-UE sau eurosceptici. Noi, AUR, suntem eurorealişti”.

„Nu suntem împotriva Uniunii Europene, ci ne opunem politicilor anti-UE emanate de actuala Comisie Europeană, care, pur şi simplu, torpilează proiectul european. Un proiect generos, fondat ca o alianţă între state suverane, egale în drepturi şi obligaţii, cu scopul formării unui spaţiu al păcii şi prosperităţii pe continent, având bazele în gândirea elenă, dreptul roman şi credinţa creştină. Or, ce devine, pe zi ce trece, UE? Devine un suprastat centralizat, condus de o birocraţie nealeasă de nimeni, dar impusă şi controlată de capitalele câtorva naţiuni puternice.”, spune acesta.

Senatorul AUR spune că din aceste motice există un tratament diferențiat între statele membre ale UE și că „nou veniţii sunt dezavantajaţi faţă de nucleul vechi al organizaţiei”.

„(...) Cât despre birocraţia UE, aflată în principal sub cupola Comisiei Europene, aceasta forţează preluarea atributelor esenţiale ale guvernelor naţionale, astfel încât suveranitatea statelor să fie redusă până la suprimare. Mai mult, actuala Comisie Europeană vrea să impună o aşa-numită «identitate europeană», prin politici de educaţie ideologică, element care se vrea coagulant al suprastatului UE pe care îl construieşte. În privinţa educaţiei, sănătăţii, apărării, justiţiei ş.a.m.d. va decide exclusiv CE, dacă proiectul de modificare a Tratatului de funcţionare a UE va fi adoptat. Aşadar, vom avea de facto şi de jure un guvern unic, guvernele naţionale fiind simple extensii ale Comisiei”, mai subliniază Târziu.

El mai precizează că „aceste tendinţe centraliste converg spre impunerea totalitarismului unui stat unic, al unui suprastat european”.