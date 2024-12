Uniunea Europeană deblochează 1 miliard de euro pentru refugiații din Turcia. „Va contribui la gestionarea migraţiei şi a frontierelor” FOTO/VIDEO

Uniunea Europeană va debloca 1 miliard de euro suplimentar pentru a finanţa ajutorul pentru refugiaţii din Turcia, a anunţat marţi, 17 decembrie, la Ankara, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează AFP.

"Un miliard de euro suplimentar va fi utilizat mai ales pentru finanţarea asistenţei medicale şi a educaţiei pentru refugiaţii din Turcia şi (...) va contribui la gestionarea migraţiei şi a frontierelor, inclusiv la întoarcerea voluntară a refugiaţilor sirieni", a spus Von der Leyen, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

"Şi, pe măsură ce lucrurile evoluează pe teren, vom putea să adaptăm acest miliard la noile nevoi care pot apărea în Siria", a mai spus ea.

In Ankara today with President @RTErdogan.

Europe continues its engagement with regional leaders on Syria.

We will do our part to support the country at this critical juncture ↓ https://t.co/JdjCWwoPcz