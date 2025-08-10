Nemulțumirile UE, înainte ca Trump și Putin să „tranșeze” războiul din Ucraina. Șefa diplomației europene a convocat de urgență miniștrii de externe din țările membre

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a transmis într-o declarație pentru presă duminică, 10 august, că orice acord între SUA și Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie să includă această țară și de asemenea UE, anunțând că a convocat pentru luni o reuniune extraordinară a miniștrilor europeni de externe pentru a discuta pașii următori în perspectiva summitului pe care președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, îl vor avea vineri în Alaska.

„Statele Unite au puterea de a forța Rusia să negocieze cu seriozitate. Orice înțelegere între SUA și Rusia trebuie să includă Ucraina și UE, întrucât este o chestiune de securitate pentru Ucraina și întreaga Europă”, a susținut Kaja Kallas.

„În timp ce lucrăm în direcția unei păci juste și durabile, dreptul internațional este clar: toate teritoriile ocupate temporar aparțin Ucrainei”, a indicat ea în continuare, după ce președintele american a sugerat ideea unor cedări teritoriale ale Ucrainei către Rusia în cadrul unui posibil „schimb de teritorii”.

„Un acord nu trebuie să ofere o rampă de lansare pentru o viitoare agresiune rusă împotriva Ucrainei, a alianței transatlantice și a Europei”, a adăugat șefa diplomației UE în aceeași declarație, în care a mai menționat că la reuniunea extraordinară de luni a miniștrilor europeni de externe vor fi abordate și alte subiecte, inclusiv Fâșia Gaza.

Principala temere a Ucrainei și a susținătorilor europeni ai acesteia este ca Trump și Putin să convină o înțelegere peste capul lor, deși Statele Unite desfășoară consultări cu aliații europeni și cu Ucraina. De pildă, în vederea coordonării pozițiilor înaintea summitului Trump-Putin, vicepreședintele american JD Vance a avut sâmbătă la Londra o reuniune găzduită de ministrul de externe britanic David Lammy, la care au mai participat consilierul prezidențial ucrainean Andrii Iermak și responsabili din Franța, Germania, Italia, Polonia și Finlanda.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut insistent să nu fie exclus din discuțiile ruso-americane, în timp ce, potrivit presei americane, liderul de la Casa Albă încă analizează dacă să-l invite și pe el în Alaska, pentru o întâlnire bilaterală Trump-Zelenski, separată de întâlnirea Trump-Putin, sau pentru un summit trilateral al acestora.

Potrivit presei americane, Rusia ar fi propus să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporojie și Herson, situate în sud-estul și sudul Ucrainei, și să-și retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk (centru), Sumî (nord) și Harkov (nord-est), dar numai în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas, respectiv asupra provinciilor Donețk și Lugansk din estul Ucrainei. Provincia Lugansk este singura pe care armata rusă a reușit să o ocupe aproape integral, în timp ce o parte din Donețk se află în continuare sub control ucrainean. Se subînțelege din această propunere și menținerea controlului rusesc asupra peninsulei Crimeea.

Președintele ucrainean a respins orice cedare de teritorii către Rusia și orice înțelegere încheiată în lipsa lui. După ce Zelenski a cerut ajutorul susținătorilor săi europeni, liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis sâmbătă un comunicat comun în care salută eforturile lui Trump de a încerca să pună capăt războiului în Ucraina, dar au cerut menținerea presiunii asupra Rusiei, un armistițiu imediat sau cel puțin reducerea ostilităților, includerea obligatorie a Ucrainei în discuții, negocieri al căror punct de plecare să fie actuala linie a frontului, iar un viitor acord de pace să cuprindă garanții de securitate pentru Ucraina.

În acest timp, la Moscova, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a acuzat aliații europeni ai Ucrainei că doresc continuarea războiului și că încearcă să facă să eșueze summitul Trump-Putin.

