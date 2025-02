Donald Trump atacă UE: ”Să fim cinstiţi. Uniunea Europeană a fost creată ca să le-o tragă Statelor Unite” VIDEO

Noul preşedinte american Donald Trump atacă Uniunea Europeană (UE) miercuri, 26 februarie, în prima sa reuniune de Cabinet, şi denunţă integrarea europeană, un proiect încurajat de către Washington de zeci de ani, drept înrădăcinată într-o tentativă de contracarare a Statelor Unite, relatează AFP.

”Ascultaţi, să fim cinstiţi. Uniunea Europeană a fost creată ca să le-o tragă (”screw”, în engleză) Statelor Unite. Ăsta e scopul lor (...). Nu pot. Pot să încerce”, a declarat şeful statului american în această primă şedinţă de Guvern.

#Trump "The European Union was formed in order to screw the United States. That is the purpose of it." pic.twitter.com/7BWmtCE7m9