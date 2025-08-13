Grecia, țara cu cea mai lungă săptămână de lucru din Uniunea Europeană. Pe ce loc se află România

Țările cu cea mai lungă săptămână de lucru au fost Grecia (39,8 ore), Bulgaria (39), Polonia (38,9) și România (38,8).

Grecia este singura țară din Uniunea Europeană în care săptămâna de lucru depășește pragul de 39 de ore.

În cadrul blocului comunitar, țările cu cele mai lungi săptămâni de lucru sunt cele din Europa Centrală, de Est și Sud-Est.

La polul opus, de cel mai mult timp liber săptămânal se bucură angajații din Olanda, Belgia, Luxemburg, Germania, Austria, Danemarca și Finlanda, țări în care nu se depășește un număr de 35 de ore lucrate săptămânal.

România, locul 4 în UE

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani au lucrat în 2024 în medie 36 de ore pe săptămână în UE, inclusiv cu normă întreagă și cu jumătate de normă, potrivit datelor publicate de Euronews și analizate de Risco.ro.

Acest număr se referă la orele lucrate de persoanele la locul lor de muncă principal în săptămâna de referință.

Țările cu cea mai lungă săptămână de lucru au fost Grecia (39,8 ore), Bulgaria (39), Polonia (38,9) și România (38,8).

Grecia și Bulgaria sunt singurele țări din grupul comunitar cu o săptămână de lucru egală sau mai mare de 39 de ore.

Urmează țările, din care face parte și România, din grupul cu ore lucrate săptămânal între 37 și 39: Polonia, România, Lituania, Letonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia și Croația.

Portugalia reprezintă excepția, fiind singura țară occidentală care face parte din grupul cu peste 37 de ore lucrate săptămânal.

Prin contrast, în ceea ce privește țările Uniunii, Olanda a avut cea mai scurtă săptămână de lucru, cu 32,1 ore, urmată de Austria, Germania și Danemarca (toate cu 33,9 ore).

Forța de muncă subutilizată

Trebuie precizat însă că mai puține ore de muncă nu înseamnă doar mai mult timp liber. Adesea înseamnă salarii mai mici și beneficii mai mici, în special pentru lucrătorii plătiți cu ora.

Dacă numărul de ore continuă să scadă, impactul se va resimți cel mai rapid în rândul gospodăriilor cu venituri mici și medii, deja afectate de creșterea costurilor vieții.

Chiar dacă nivelurile de ocupare a forței de muncă se mențin constante, subocuparea - atunci când lucrătorii au un loc de muncă, dar nu pot obține orele dorite - poate crește.

În primul trimestru al anului 2025, 10,9% din forța de muncă extinsă a UE era subutilizată, reprezentând aproximativ 23,6 milioane de persoane.

Amenințarea adusă de tarifele comerciale

Numărul de ore lucrate a scăzut cu 0,3% atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană în primul trimestru al anului 2025, comparativ cu trimestrul precedent.

Comparativ cu același trimestru al anului precedent, orele lucrate au crescut cu 0,1% în zona euro și au scăzut cu 0,2% în UE.

Acest lucru sugerează că erodarea calității locurilor de muncă poate fi mai profundă decât ar putea arăta imediat cifrele principale privind șomajul.

Euronews avertizează asupra faptului că garanțiile instituționale ale Europei pentru lucrători se deteriorează, ceea ce este îngrijorător dacă luăm în considerare șocurile economice care ar putea fi cauzate în viitor de războiul comercial pornit de Donald Trump împotriva blocului comunitar.

