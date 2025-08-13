Grecia, țara cu cea mai lungă săptămână de lucru din Uniunea Europeană. Pe ce loc se află România

Miercuri, 13 August 2025, ora 14:46
974 citiri
Grecia, țara cu cea mai lungă săptămână de lucru din Uniunea Europeană. Pe ce loc se află România
Țările cu cea mai lungă săptămână de lucru au fost Grecia (39,8 ore), Bulgaria (39), Polonia (38,9) și România (38,8).

Grecia este singura țară din Uniunea Europeană în care săptămâna de lucru depășește pragul de 39 de ore.

În cadrul blocului comunitar, țările cu cele mai lungi săptămâni de lucru sunt cele din Europa Centrală, de Est și Sud-Est.

La polul opus, de cel mai mult timp liber săptămânal se bucură angajații din Olanda, Belgia, Luxemburg, Germania, Austria, Danemarca și Finlanda, țări în care nu se depășește un număr de 35 de ore lucrate săptămânal.

România, locul 4 în UE

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani au lucrat în 2024 în medie 36 de ore pe săptămână în UE, inclusiv cu normă întreagă și cu jumătate de normă, potrivit datelor publicate de Euronews și analizate de Risco.ro.

Acest număr se referă la orele lucrate de persoanele la locul lor de muncă principal în săptămâna de referință.

Țările cu cea mai lungă săptămână de lucru au fost Grecia (39,8 ore), Bulgaria (39), Polonia (38,9) și România (38,8).

Grecia și Bulgaria sunt singurele țări din grupul comunitar cu o săptămână de lucru egală sau mai mare de 39 de ore.

Urmează țările, din care face parte și România, din grupul cu ore lucrate săptămânal între 37 și 39: Polonia, România, Lituania, Letonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia și Croația.

Portugalia reprezintă excepția, fiind singura țară occidentală care face parte din grupul cu peste 37 de ore lucrate săptămânal.

Prin contrast, în ceea ce privește țările Uniunii, Olanda a avut cea mai scurtă săptămână de lucru, cu 32,1 ore, urmată de Austria, Germania și Danemarca (toate cu 33,9 ore).

Forța de muncă subutilizată

Trebuie precizat însă că mai puține ore de muncă nu înseamnă doar mai mult timp liber. Adesea înseamnă salarii mai mici și beneficii mai mici, în special pentru lucrătorii plătiți cu ora.

Dacă numărul de ore continuă să scadă, impactul se va resimți cel mai rapid în rândul gospodăriilor cu venituri mici și medii, deja afectate de creșterea costurilor vieții.

Chiar dacă nivelurile de ocupare a forței de muncă se mențin constante, subocuparea - atunci când lucrătorii au un loc de muncă, dar nu pot obține orele dorite - poate crește.

În primul trimestru al anului 2025, 10,9% din forța de muncă extinsă a UE era subutilizată, reprezentând aproximativ 23,6 milioane de persoane.

Amenințarea adusă de tarifele comerciale

Numărul de ore lucrate a scăzut cu 0,3% atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană în primul trimestru al anului 2025, comparativ cu trimestrul precedent.

Comparativ cu același trimestru al anului precedent, orele lucrate au crescut cu 0,1% în zona euro și au scăzut cu 0,2% în UE.

Acest lucru sugerează că erodarea calității locurilor de muncă poate fi mai profundă decât ar putea arăta imediat cifrele principale privind șomajul.

Euronews avertizează asupra faptului că garanțiile instituționale ale Europei pentru lucrători se deteriorează, ceea ce este îngrijorător dacă luăm în considerare șocurile economice care ar putea fi cauzate în viitor de războiul comercial pornit de Donald Trump împotriva blocului comunitar.

Ruină pe bani publici. Pasajul Basarab, investiție de aproape 300 mil. euro, nu a fost recepționat oficial nici după 14 ani de la inaugurare
Ruină pe bani publici. Pasajul Basarab, investiție de aproape 300 mil. euro, nu a fost recepționat oficial nici după 14 ani de la inaugurare
Pasajul Basarab, cel mai mare proiect de infrastructură urbană din România, nu a fost recepționat oficial nici după 14 ani de la inaugurare. Cei doi kilometri care leagă Gara de Nord de...
Ministrul Finanțelor prezintă o statistică halucinantă: aproape jumătate dintre companiile active în România nu au cont sau card bancar
Ministrul Finanțelor prezintă o statistică halucinantă: aproape jumătate dintre companiile active în România nu au cont sau card bancar
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că aproape jumătate dintre firmele active din România nu au cont sau card bancar. Mai exact este...
#Uniunea Europeana , #economie politica
Parteneri Ziare.Com
Risco.ro
Concediul medical, refugiu pentru angajatii care nu primesc libere. Romania, o tara a concediilor medicale abuzive si cum pot fi construite relatii angajator-angajat pe baze sanatoase?
Risco.ro
Se anunta concedieri in sectorul public, dar sunt peste 36.000 de joburi vacante la nivel national. Adaptarea unui angajat din sectorul public la un job in sectorul privat.
Risco.ro
Prezentare de business de succes. Cum captezi atentia si cum impresionezi audienta?

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ruină pe bani publici. Pasajul Basarab, investiție de aproape 300 mil. euro, nu a fost recepționat oficial nici după 14 ani de la inaugurare
  2. Ministrul Finanțelor prezintă o statistică halucinantă: aproape jumătate dintre companiile active în România nu au cont sau card bancar
  3. Grecia, țara cu cea mai lungă săptămână de lucru din Uniunea Europeană. Pe ce loc se află România
  4. Isteria 5G stârnește noi controverse în România. 40% dintre români cred că este nocivă, în timp ce autoritatea de reglementare asigură că se respectă regulile de protejare a populației
  5. Ministerul Finanțelor activează modul „cyborg” pentru inspectorii ANAF. Aceștia vor purta bodycam-uri și vor susține „teste de integritate”
  6. După ce am avut mașini înmatriculate în Bulgaria, apar și firmele mutate în țara vecină. Mii de antreprenori români speră, în felul acesta, să scape de taxele mari din România
  7. Cine vrea să deschidă o firmă în România trebuie să bage foarte adânc mâna în buzunar. Capitalul social necesar crește de 8.000 de ori
  8. Taxa „Temu” pentru toți românii care comandă colete din afara UE. Câți bani trebuie să dai în plus la orice comandă sub 150 de euro
  9. Ministrul Finanțelor se leagă de profiturile multinaționalelor și cum acestea sunt scoase din România. "Am creat o nouă formulă de taxare, după modelul SUA"
  10. Profitul net al Grupului BVB a scăzut de aproape șase ori în primul semestru, la 1,48 milioane lei. Veniturile operaționale au scăzut și ele