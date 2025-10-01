UE importă mai mult gaz rusesc decât înainte de război. Variantele ignorate de Bruxelles, alimentând mașinăria de război a lui Putin: „Ar fi putut să reducă rapid dependența”

În prima jumătate a anului 2025 UE a importat 12,8 bcm de gaz lichefiat (GNL) din Rusia, cu 67% mai mult decât în prima jumătate a lui 2021 (înainte de invadarea Ucrainei) semn că pierderea unor fluxuri prin conducte a fost compensată, dar nu a redus dependența de gazul rusesc, arată un studiu Greenpeace.

Terminalul din Zeebrugge (Belgia) rămâne principalul hub pentru GNL rusesc (≈3,3 bcm în în prima jumătate a anului 2025) și e pe cale să depășească recordul din 2023, iar creșterea importurilor din SUA pune în evidență o „dublă dependență” a Europei — atât de gazul rusesc, cât și de GNL american.

Raportul atrage atenția că menținerea importurilor rusești și extinderea exporturilor americane pot întârzia decarbonizarea, menține riscurile geopolitice și contractuale ridicate și spori volatilitatea prețurilor dacă cererea europeană nu scade. Totodată, raportul arată că UE finanțează indirect mașinăria de război a Rusiei.

Într-o intervenție pentru Ziare.com, Mihnea Matache, purtătorul de cuvânt Greenpeace România a declarat că Uniunea Europeană ar fi avut la dispoziție și alte modalități pentru a asigura necesarul energetic.

Ads

„UE ar fi putut să reducă rapid dependența de gazul rusesc printr-o tranziție accelerată către surse regenerabile, prin măsuri de eficiență energetică și reducere a consumului, prin extinderea electrificării în încălzire și transport, precum și prin stocare și interconectări energetice între statele membre. În locul unor noi contracte de GNL, inclusiv din SUA sau Rusia, UE ar fi putut direcționa investițiile spre energie curată și infrastructură verde, asigurând astfel securitatea și independeța energetică”, a transmis acesta.

Ziare.com a luat legătura și cu expertul în energie Cosmin Păcuraru, autorul cărților „Romania – Energie si Geopolitică” (2018) și „Energia – o problemă de securitate națională” (2022), precum și a numeroase articole științifice în domeniul securității și politicilor energetice în publicații de specialitate naționale și internaționale.

Ads

Cosmin Păcuraru (expert în energie): „Exportatorii de gaz nu sunt niște democrații în care putem avea încredere”

Expertul în energie a pus accent nu doar pe situația importurilor din Rusia, dar mai ales pe lipsa unor state democratice care ar putea exporta gaz în Uniunea Europeană.

„Europa folosește gazul în principal pentru obținerea energiei termice, iar aici intervine și cogenerarea (energie termică + energie electrică) și în industrie, în special în industria chimică. În acest moment, Europa nu poate să trăiască doar cu gaz din spațiul MENA (regiune geografică extinsă care include țările din Orientul Mijlociu și Africa de Nord) sau din Statele Unite. În mod clar este problematic faptul că Europa este dependentă de gazul rusesc chiar și acum, dar, în general, exportatorii de gaz — toți exportatorii — nu sunt democrații în care putem avea încredere. Asta e o mare problemă.

Ads

Chiar și așa, trebuie să reducem importurile de gaz din Federația Rusă, pentru că nu putem admite că banii ăștia omoară civili în Ucraina. Asta e clar!”, a declarat Cosmin Păcuraru.

Ce poate să facă UE pentru a slăbi dependența de Rusia?

Întrebat spre ce alternative ar trebui să se îndrepte Uniunea Europeană, pentru a reduce dependența de gazul rusesc, Cosmin Păcuraru a prezentat două soluții inovatoare care au dat roade în unele părți ale blocului comunitar.

„Cred că Uniunea Europeană ar trebui să-și angajeze ingineri, chimiști, dar și să renunțe la câțiva juriști, pentru a afla că există și alte căi de a obține energie, în cazul de față regenerabilă. Spre exemplu, eu nu înțeleg de ce Uniunea Europeană nu vede o soluție generală în valorificarea termică a gunoiului solid menajer. Multe capitale europene folosesc drept sursă de căldură gunoiul solid menajer, de exemplu Viena, Oslo, Berlin, Copenhaga, Helsinki.

Ads

O altă posibilitate ar fi valorificarea energetică a agrobiomasei. De exemplu, România are peste 12 milioane de hectare de teren arabil, din care peste 9 milioane de hectare sunt cultivate, cu culturi diverse, precum grâu, porumb, floarea-soarelui, soia, acestea fiind culturile principale. La porumb, după recoltă, de pe fiecare hectar rămân în jur de 5 tone de agrobiomasă, adică tulpini cu frunze uscate. La soia rămân în jur de 11 tone de agrobiomasă, iar la floarea-soarelui vreo 7 tone. Acesta e un potențial care trebuie valorificat.

Sunt mai multe soluții tehnice de obținere a energiei termice și a energiei electrice din agrobiomasă. Tehnologiile sunt dezvoltate încă de la începutul secolului al XIX-lea. De pildă, Al Doilea Război Mondial s-a susținut în special cu motorină obținută din cărbune. Reacția a fost dezvoltată, astfel încât, în secolul al XXI-lea, putem obține din agrobiomasă diverse motorine, benzine, inclusiv combustibil de avion, hidrogen sau syngas (amestec de monoxid de carbon, hidrogen și, în cantități variabile, dioxid de carbon, metan și azot). Există deja instalații de genul acesta, nu este nimic science fiction. Avem inclusiv în România o instalație mică”, a conchis acesta.

Ads

Studiu CREA: Importurile UE de combustibili fosili rusești în 2024 depășesc ajutorul financiar trimis Ucrainei

Un studiu realizat de Centrul de Cercetări pentru Energie și Aer Curat (CREA) arată că, în al treilea an al invaziei Rusiei în Ucraina, Uniunea Europeană a plătit pentru importuri de combustibili fosili din Rusia suma de 21,9 miliarde de euro. Aceasta reprezintă o scădere de 6% față de anul precedent în termeni de valoare, dar doar o diminuare de 1% în volum, potrivit raportului.

Conform aceleiași analize, suma cheltuită de UE pentru combustibilii rusești a depășit cele 18,7 miliarde de euro trimise Ucrainei sub formă de ajutor financiar în 2024. La nivel global, veniturile Rusiei din exporturi de combustibili fosili au atins 242 de miliarde de euro în al treilea an al invaziei și se ridică la 847 de miliarde de euro de la începutul conflictului, în februarie 2022.

Ads

Raportul detailiază structura veniturilor rusești din combustibili fosili: 104 miliarde de euro provin din țiței, 75 de miliarde din produse petroliere, 40 de miliarde din gaze și 23 de miliarde din cărbune. Această valoare totală reprezintă o scădere de 3% față de anul anterior, iar, luând în calcul perioada de dinaintea invaziei, veniturile rusești din acest sector au scăzut cu doar 8%.

Studiul mai arată că trei piețe noi au devenit dominante pentru exporturile energetice rusești: China (78 miliarde de euro), India (49 miliarde) și Turcia (34 miliarde), aceste trei țări generând 74% din veniturile totale ale Rusiei din combustibili în al treilea an al invaziei. Valoarea importurilor Indiei și Turciei a înregistrat creșteri anuale de 8%, respectiv 6%.

Efectul sancțiunilor asupra țițeiului Urals a fost, potrivit raportului, mult redus în al treilea an comparativ cu anul precedent: impactul s-a redus cu 70%, iar sancțiunile au tăiat venituri estimate la doar 2,6 miliarde de euro (o reducere de circa 6%). Raportul atribuie această diminuare a eficacității sancțiunilor creșterii utilizării „navelor-fantomă” de către Rusia: 558 astfel de vase au transportat 61% din exporturile maritime de țiței, evaluate la 83 de miliarde de euro în aceeași perioadă, facilitând ocolirea plafoanelor de preț.

Ads

În pofida sancțiunilor, state membre ale UE au cheltuit 7 miliarde de euro pe gaze naturale lichefiate (LNG) din Rusia în al treilea an al invaziei, iar volumele au crescut cu 9% față de anul anterior. De asemenea, raportul notează că țări din grupul G7+ au importat produse petroliere în valoare de 18 miliarde de euro din șase rafinării din India și Turcia, dintre care aproximativ 9 miliarde au provenit din țiței rusesc procesat; aceste importuri au generat un venit fiscal estimat la 4 miliarde de euro pentru Rusia.

CREA estimează că sancțiuni mai puternice, îndreptate împotriva mecanismelor de ocolire și orientate către fluxurile de venit în creștere, ar putea reduce veniturile Rusiei din exporturi de combustibili fosili cu aproximativ 51 de miliarde de euro anual, echivalentul unei tăieri de circa 20% din câștigurile actuale.

Ads