Uniunea Europeană ar putea interzice intrarea totală a turiștilor ruși în Europa. „Guvernul lor ucide ucraineni și ne amenință securitatea zilnic”

Autor: Maria Popa
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 11:17
Uniunea Europeană (UE) va lansa în această săptămână cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, ce ar putea include măsuri dure cu privire la acordarea vizelor pentru turiștii ruși și restricții suplimentare asupra libertății de mișcare a diplomaților ruși.

Propunerea vine în prim-plan din cauza războiului prelungit din Ucraina. Potrivit datelor Comisiei Europene, peste jumătate de milion de cetățeni ruși au primit vize Schengen în anul 2024, un număr record, în creștere față de anul precedent.

În cazul în care propunerea va fi adoptată, aceasta ar însemna armonizarea regulilor de intrare în toate statele membre. În prezent, emiterea vizelor rămâne o competență națională.

Țările de la frontiera estică a Uniunii Europene, Polonia, statele baltice, Cehia și Finlanda au impus deja restricții severe, oferind doar câteva excepții pentru cetățenii ruși.

Totuși, țările care beneficiază economic de pe urma turismului, cum ar fi Italia, Spania, Grecia și Franța, au continuat să acorde vize într-un mod permisiv.

Se pare că unele capitale mai radicale solicită interzicerea totală a vizitelor rusești, măsură ce ar avea nevoie de o majoritate calificată în UE pentru a fi adoptată.

„Nu putem accepta ca rușii să călătorească și să se bucure de viață în timp ce guvernul lor ucide ucraineni și ne amenință securitatea zilnic”, a spus un diplomat european pentru Euractiv, precizând că persoanele care vizitează Europa fac parte, în general, din clasa de mijloc înstărită a Kremlinului.

