Propunere la nivelul UE. Copiii să-și aleagă singuri genul. „Strategie înfiorătoare. Comisia urmează lista de dorințe a unor grupuri de lobby trans”

Comisia Europeană recomandă statelor membre ale UE să permită copiilor să-și aleagă singuri „genul”. Noile propuneri sunt cuprinse în noua „Strategie pentru egalitatea LGBTIQ+ 2026-2030” a Comisiei Europene, lansată miercuri, 7 octombrie.

Oficialii de la nivelul Comisiei critică statele care se impun consultarea unui medic generalist înainte ca o persoană să se declare de sex opus, din punct de vedere legal, așa cum se întâmplă în Marea Britanie. Însă, în state precum România sau Ungaria, declararea genului imaginar, deci nu a celui confirmat de medici, la naștere, este interzisă, în prezent.

„Cerințele pentru recunoașterea legală a genului variază semnificativ de la un stat membru la altul”, se arată în document. „În timp ce o serie de state membre au adoptat modele de autoidentificare, altele impun proceduri medicale, despre care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că pot încălca drepturile omului”, menționează britanicii de la The Telegraph.

Mai mult, Comisia va facilita schimbul de bune practici între statele membre pentru a sprijini dezvoltarea unor proceduri de recunoaștere legală a genului bazate pe autodeterminare, fără restricții de vârstă.

Documentul sugerează, de asemenea, interzicerea terapiei prin conversie pentru copiii care suferă de probleme de gen. Astfel, un băiat care se consideră fată va trebui lăsat, ori încurajat să se identifice drept femeie.

În plus, documentul solicită sancțiuni pentru țările care nu respectă „valorile” stabilite în agendă.

„Această strategie înfiorătoare la nivelul UE promovează autoidentificarea juridică a genului pentru copiii de orice vârstă și interzicerea terapiei prin conversație pentru copiii vulnerabili”, a declarat Maya Forstater, director executiv al organizației caritabile pentru drepturile bazate pe Sex Matters.

Proiectul de față reprezintă un succes al lobby-iștilor trans, consideră Forstater.

„Cu noua sa strategie de egalitate LGBTIQ+, Comisia Europeană urmează efectiv lista de dorințe a grupurilor de lobby ale activiștilor trans din Bruxelles, grupuri care sunt extrem de bine finanțate de însăși comisia și foarte influente în cadrul instituțiilor UE”, a mai precizat sursa citată.

Ideologia de gen începe să pătrundă în tot mai multe sectoare de activitate, prin intermediul unor oficiali de la Bruxelles, afirmă Forstater. Astfel, inclusiv drepturile femeilor sunt afectate, avertizează aceasta, cu referire la bărbații care cer să fie recunoscuți drept femei.

„Este scandalos că, în ciuda protestelor grupurilor pentru drepturile femeilor, ale lesbienelor și homosexualilor, ale părinților și ale persoanelor care au renunțat la tranziție, Comisia promovează în mod flagrant legi privind autoidentificarea fără restricții de vârstă în toată Europa și încearcă să integreze ideologia identității de gen în aproape toate domeniile politice, inclusiv, în mod crucial, în drepturile femeilor”, a mai transmis activista.

Potrivit acesteia, „o mare parte a societății civile a fost intimidată să tacă, de teamă să nu fie defăimată ca 'extremă dreaptă' și să piardă finanțarea”.

Diferența dintre gen și sex

În ultimii ani au apărut legi, explicații oficiale prin intermediul cărora se face distincția dintre gen și sex. În unele state, pe cărțile de identitate apare cuvântul „gen” în loc de „sex”, aspect care a generat polemici și în țara noastră.

Potrivit Legii nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, definițiile celor două concepte sunt prezentate punctual.

Astfel, în cazul cuvântului „sex": „Prin sex desemnăm ansamblul trăsăturilor biologice și fiziologice prin care se definesc femeile și bărbații".

În ceea ce privește cuvântul „gen": „Prin gen desemnăm ansamblul format din rolurile, comportamentele, trăsăturile și activitățile pe care societatea le consideră potrivite pentru femei și, respectiv, pentru bărbați".

Pe scurt, sexul e cel confirmat la naștere, genul se referă la percepția asupra sinelui.

