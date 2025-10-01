Moldova după alegeri: Aderarea este în interesul UE

Moldova rămâne pe calea către Europa, după ce partidul proeuropean PAS și-a apărat majoritatea absolută și poate continua să guverneze fără parteneri de coaliție. Acum, esențială este aderarea la UE, scrie presa germană.

Partidul proeuropean PAS a câștigat alegerile din Moldova, reușind astfel să își apere majoritatea absolută. Potrivit Comisiei Electorale, Partidul Acțiunea și Solidaritatea (PAS) a obținut 50,2% din voturi, după numărarea tuturor circumscripțiilor. Blocul Patriotic prorus, susținut de Moscova, condus de fostul președinte Igor Dodon, a ajuns pe locul al doilea, cu aproape 24,2% din voturi.

PAS poate astfel să-și continue cursul către aderarea la UE, fără a depinde de un partener de coaliție. Președinta proeuropeană Maia Sandu a acuzat Rusia că a exercitat o influență masivă asupra alegerilor, considerate decisive. Rata de participare la vot a fost de 52,21%.

Forțele pro-ruse din blocul Alternativa (7,96%) și partidul Nostru al omului de afaceri Renato Usatii (6,20%) au reușit, de asemenea, să intre în parlamentul ales pentru patru ani. Conform rezultatelor oficiale provizorii, partidul PPDA, fondat inițial pentru unirea cu România, a reușit în mod surprinzător să depășească pragul de 5% (5,62%).

Destinația: Uniunea Europeană. Nu?

”Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), proeuropean, este susținut de mulți tineri bine educați, familiarizați cu viața și lucrul în străinătate. La o adică, aceștia se orientează mai degrabă către eroii occidentalilor născuți după 1980 decât către sfântul Ștefan cel Mare, creștin profund, venerat în Moldova de o mare parte a populației”, este de părere ”Süddeutsche Zeitung".

Mai presus de toate, scrie SZ, PAS, fondat acum zece ani de actuala președintă Maia Sandu, luptă pentru ca Moldova să fie acceptată în UE. PAS promite că negocierile de aderare vor fi finalizate până în 2028. La rândul său, UE a făcut tot posibilul pentru a sprijini mica Republică Moldova. ”Ușa noastră este deschisă”, a scris luni președinta Comisiei, Ursula von der Leyen. ”Vom fi alături de voi la fiecare pas”, le transmite politiciana germană moldovenilor.

Pe de altă parte - mai constată cu îngrijorare publicația germană - ”rezultatul alegerilor înseamnă că jumătate din populație nu dorește neapărat să adere la UE”.

Cea mai pregnantă atitudine de respingere a UE se manifestă în regiunile vorbitoare de limbă rusă ale fostei republici sovietice, scrie SZ, care pune această situație pe seama ”influenței enorme a Rusiei”.

”Nu este însă mai puțin adevărat că în această societate agricolă și extrem de conservatoare există și un scepticism autentic față de UE. El rezidă în teama că agricultura ar putea avea de suferit (din cauza politicilor UE, n. red) și că identitatea națională va fi abandonată. Nu în ultimul rând, într-o țară care a fost timp de secole împărțită între cele mai diverse puteri, nu se dorește ca acum să mai vină și Bruxelles-ul să dicteze ce trebuie făcut”, scrie ziarul amintit.

SZ: ”Aderarea Moldovei este interesul primar al UE”

Jurnaliștii germani constată că mulți comentatori europeni sunt sceptici în legătură cu oportunitatea aderării Moldovei la UE.

În definitiv, scrie gazeta germană, țara este una dintre cele mai sărace din Europa, iar reformarea justiției, una dintre numeroasele sarcini pe care trebuie să le îndeplinească această țară candidată la aderare, se desfășoară cu dificultate.

De asemenea, scrie SZ, ”în mod constant apar chestiuni din trecut".

"Un exemplu este cazul recent al lui Vladimir Plahotniuc, un om de afaceri, fost politician, care nu este doar unul dintre cei mai influenți oameni din Moldova, ci și asociat cu jaful bancar al secolului”.

Ziarul amintește în context că, în 2014, aproape un miliard de euro a fost sustras din mai multe bănci moldovenești sub formă de credite fictive.

”Recent, Plahotniuc a fost arestat în Grecia și extrădat în Moldova. Însă nu este clar cât de mare este încă influența sa asupra justiției. De asemenea, în Moldova există un risc mare de instabilitate politică, nefiind deloc sigur că într-o zi partidele pro-ruse nu vor prelua puterea. În acel caz, UE s-ar mai trezi cu încă o problemă pe cap”.

Cu toate acestea, după cum explică ziarul Süddeutsche Zeitung luni după-amiază, ”UE trebuie să continue să promoveze aderarea Moldovei”.

”Moldova are cea mai lungă frontieră comună cu Ucraina și ar fi lipsită de protecție în cazul unei noi avansări a Rusiei în Ucraina. Pe de altă parte, ultimii ani au arătat că Rusia dorește să utilizeze mica republică ca o rampă de lansare pentru războiul său hibrid. Observăm deja aici un tip de dezinformare și manipulare rusești fără precedent în Europa. Prin urmare, securitatea pe care ar oferi-o aderarea Moldovei la UE este, desigur, în interesul Europei”, conchide SZ.

