Schimbări majore la vârful UE și NATO. Noii lideri europeni: un populist, un fost premier acuzat de corupție și „doamna de fier” a Estoniei

După alegerile europarlamentare din perioada 6-9 iulie, la vârful UE trebuie operate mai multe schimbări. Dacă postul de președinte al Comisiei Europene pare să-i fie rezervat pentru încă un mandat Ursulei von der Leyen, la nivelul celorlalte instituții europene schimbările au fost deja stabilite. Astfel, Consiliul UE, Consiliul European vor avea noi șefi. De asemenea, o schimbare majoră urmează și la șefia NATO, după ce Mark Rutte a fost numit noul secretar general al alianței.

Probabil cea mai controversată numire este însă cea a lui Viktor Orban la șefia Consiliului Uniunii Europene, care stârnește îngrijorare printre țările europene.

Mark Rutte - Noul secretar General al NATO

Premierul olandez s-a născut la Haga pe 14 februarie 1967 și a studiat Istoria la Universitatea din Leiden. Acesta a lucrat o scurtă perioadă în sectorul privat, în anii 1990 a intrat în Partidului Popular pentru Libertate şi Democraţie (VVD), iar ulterior cariera sa politică a cunoscut o ascensiune continuă, reuşind în 2006 să preia conducerea partidului.

El a devenit în 2010, la vârsta de 43 de ani, primul şef al unui guvern liberal olandez după aproape o jumătate de secol.

Rutte este cunoscut drept un politician modest, care obișnuiește să meargă cu bicicleta la serviciu. De asemenea, este cunoscut ca un bun negociator, reușind să obţină sprijinul tuturor adversarilor săi în demersul de a deveni de secretar general al NATO, inclusiv pe cel al lui Viktor Orban.

Ads

Rutte va fi al patrulea olandez care ocupă postul de secretar general al NATO, după Dirk Stikker, Joseph Luns şi Jaap de Hoop Scheffer. Principalul contracandidat al său a fost președintele României, Klaus Iohannis.

Rutte nu are deloc o misiune ușoară în noua sa funcție. Trebuie să-l convingă pe premierul conservator ungar Viktor Orban, cu care a avut numeroase dispute din cauza criticilor formulate de premierul olandez la adresa Budapestei, pe teme începând de la măsurile lui Orban contra homosexualităţii şi până la reformele judiciare.

Premierul maghiar a afirmat chiar că ”individul olandez” îl ”urăşte”, după ce Rutte a spus în 2021 că Ungaria trebuie să fie ”pusă în genunchi” şi că această ţară ”nu mai are ce să caute în Uniunea Europeană”.

Populistul Viktor Orban, la președinția Consiliului Uniunii Europene

De la 1 iulie, populistul Viktor Orban, premierul maghiar, a preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, iar acest lucru stârnește îngrijorarea în rândul statelor membre, în contextul în care liderul de la Budapesta are o relație bună cu președintele Vladimir Putin.

Ads

De altfel, vineri, 5 iunie, Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Moscova, fapt care a nemulțumit profund Europa.

La fiecare şase luni, o ţară membră preia conducerea Consiliului UE.

Această preşedinţie este îngrijorătoare, deoarece Orban este foarte apropiat de Rusia şi, de asemenea, de Donald Trump, care ar putea câştiga în Statele Unite în noiembrie. De asemenea, ar putea fi problematică după alegerile din Franţa, cu un guvern mai de dreapta", spune Ernst Stetter, consilier special al preşedintelui Fundaţiei Jean-Jaurès pentru Europa, arată o analiză France24.

Orban se remarcă prin discursul eurosceptic și populist, cel mai recent exemplu fiind noul slogan al platformei sale politice „Make Europe Great Again", o expresie împrumutată de la Donald Trump şi al său "Make America Great Again".

"Motto-ul nostru se referă la ideea unei preşedinţii active, practice, la faptul că împreună suntem mai puternici, respectându-ne în acelaşi timp identitatea", s-a apărat marţi ministrul ungar al afacerilor europene, Janos Boka.

Ads

Cu toate acestea, influenţa legislativă a Budapestei va fi probabil limitată de doi factori: preşedinţiile din a doua jumătate a anului sunt trunchiate de tradiţionala vacanţă de vară, iar Ungaria preia frâiele UE la începutul legislaturii, la doar câteva săptămâni după alegerile europene, mai arată analiza.

Analistul poltiic Ion M. Ioniță este de părere că preluarea funcției de către Viktor Orbam „nu ar trebui să ne sperie”.

„Ar trebui să fim atenți la modul în care Viktor Orban impune anumite vederi pe care le are. El a anunțat o serie de priorități pe care le are în vedere. Să vedem în ce măsură, între declarații și fapte, există suprapunere sau nu, dar am văzut că nu-și dorește impulsionarea negocierilor de aderare cu Moldova și Ucraina, de pildă, dar vrea o extindere în continuare cu Balcanii de vest”, a afirmat Ioniță.

Acesta a explicat că „nu face nimeni ce vrea în Uniunea Europeană” și că funcția lui Orban este una de coordonare și de stabilire a priorităților.

Ads

Fost premier portughez acuzat de corupție, la șefia Consiliului European

Antonio Costa s-a născut pe 17 iulie 1961 la Lisabona, din părinți intelectuali. Tatăl său era un scriitor comunist, descendent al unei familii numeroase din Goa, o fostă colonie portugheză din India, iar mama sa era o jurnalistă socialistă.

Costa are studii în drept și științe politice, devenind avocat și, apoi, la vârsta de 34 de ani, secretar de stat pentru afaceri parlamentare, un post-cheie în Guvernul minoritar al lui Antonio Guterres, actualul secretar general al ONU, înainte de a deveni ministrul Justiției, potrivit Euronews.

Antonio Costa și-a dat demisia din fruntea guvernului portughez în noiembrie 2023, în urma unei anchete privind presupuse ilegalități în gestionarea unor mari proiecte de investiții de către Guvernul său.

În apărarea sa, el a negat că ar fi comis vreo ilegalitate și că nu a fost niciodată acuzat de vreo infracțiune.

Ads

Unul dintre meritele sale la nivel european este că, în 2020, l-a convins pe premierul ungar Viktor Orban să nu blocheze planul european de redresare post-Covid, care era crucial pentru Portugalia.

Socialistul Antonio Costa îşi va exercita funcţia de la 1 decembrie anul acesta până la 31 mai 2027, potrivit Reuters, ceea ce înseamnă că mandatul a fost împărţit în jumătate, aşa cum doreau cei din PPE, partidul de centru-drepta, câştigător al alegerilor pentru Parlamentul European.

Costa va fi succesorul belgianului Charles Michel la șefia Consiliului European, unde sunt reuniți lideri ai statelor membre UE.

Josep Borrell, înlocuit cu „doamna de fier a Estoniei”

Liderii europeni au căzut de acord ca prim-ministrul Estoniei Kaja Kallas să fie viitorul şef al afacerilor externe ale UE, în locul spaniolului Josep Borrell.

Kallas este fiica fostului premier și comisar european Siim Kallas și este de profesie avocat. S-a născut în Estonia sovietică și a devenit prima dată deputat în 2011 din partea Partidului Reformei, o alianță liberală fondată de tatăl ei.

În Parlamentul European a figurat de mai multe ori pe listele celor mai influenți deputați. Ea a revenit pe scena politică națională în 2018, preluând conducerea Partidului Reformei și devenind prima femeie șef de guvern din Estonia în 2021.

Țara ei a devenit un important susținător al Ucrainei în războiul cu Rusia, dar această atitudine a atras antipatia Moscovei, dar și pe a lui Viktor Orban, premierul maghiar, care de altfel a votat împotriva ei la numirea în fruntea Consiliului, potrivit Reuters. De asemenea, premierul italian Giorgia Meloni s-ar fi abținut.

Kallas, care vorbește fluent engleza, rusa și franceza, pe lângă limba maternă, își exprimase deschis interesul de a-l înlocui pe norvegianul Jens Stoltenberg la conducerea NATO.

Atitudinea sa combativă față de liderul rus Vladimir Putin i-a adus sprijinul mai multor țări din UE, inclusiv Polonia, dar poate că uneori i-a împiedicat ambițiile, după cum ea însăși a recunoscut.

Deși populară, Kallas a suferit o criză de încredere în 2023, când presa locală a scris că o companie deținută parțial de soțul său continua să funcționeze în Rusia. Kallas nu a dat curs apelurile la demisie și a fost realeasă ca lider al Partidului Reformator, imaginea sa internațională nefiind pătată de acest scandal.

Totodată, Guvernul său a majorat impozitele la scurt timp după alegerile din 2023 și a legalizat căsătoriile între persoane de același sex, deși se opunea acestui fapt aproape jumătate din țară.

Kaja Kallas, care săptămâna trecută a împlinit 47 de ani, va fi vocea diplomației UE pentru următorii cinci ani.

Von der leyen, în continuare la Comisia Europeană

Dacă la nivelul celorlalte instituții europene se operează schimbări, în ceea ce o privește pe șefia Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pare să aibă în continuare funcția asigurată.

Liderii Uniunii Europene au decis joi, 27 iunie, să o propună pe Ursula von der Leyen, provenind din familia politică de centru-dreapta, pentru un al doilea mandat de cinci ani în fruntea Comisiei Europene.

Ads