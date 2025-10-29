Anunț crunt pentru România, de la vârful UE, privind fondurile PNRR: „Au fost deja acordate extinderi peste extinderi”

Roxana Mînzatu (PSD), vicepreședinte al Comisiei Europene, comisar european în domeniul „drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire”, a vorbit miercuri seara, la Antena 3, despre pericolul României de a pierde o nouă tranșă de fonduri PNRR.

România a primit extensii peste extensii pentru îndeplinirea reformelor. Și totuși, riscă să piardă bani de la UE.

„România e în întârziere cu PNRR, luni substanțiale au fost acordate pentru diverse jaloane, 29 noiembrie o dată limită. Toate investițiile și reformele trebuie împlinite până în august 2026. O spune și Comisia, și Consiliul.

România a primit timp suplimentar, suntem și înțelegători. Ministrul Energiei a vorbit despre închiderea centralelor pe cărbune, s-a acordat o extindere. Vorbim și despre pensiile magistraților, care a primit timp suplimentar”, a declarat Mînzatu.

Câți bani are de primit România prin PNRR

România mai are în joc încă 13 miliarde de euro, din totalul de 28 de miliarde, prevăzute în PNRR.

„Valoare totală, 28 de miliarde de euro, am încasat un avans - cererea 1, 2 și parțial 3, undeva la 10 miliarde de euro. Mai avem de cheltuit mai mult decât atât”, a explicat comisarul european.

România se află într-o situație periculoasă, avertizează Mînzatu.

„Termenele sunt ferme, au fost deja acordate extinderi peste extinderi. A existat, cu siguranță, acest timp suplimentar. Lucrurile trebuie să se întâmple într-un calendar deja întârziat”, a mai precizat oficialul PSD.

George Simion: „Dacă sunteți slugi, veți fi tratați ca atare”

Tot astăzi, George Simion și-a exprimat o „premoniție”: România va pierde banii pe care ar trebui să-i primească într-o lună de zile.

„Ah, și încă ceva înainte să pregătiți refrenul vostru preferat cu 'rușii!': pe 28 noiembrie vine anunțul – următoarea tranșă de bani europeni pe care NU o primim. Dacă sunteți slugi, veți fi tratați ca atare”, a mai transmis liderul AUR, pe Facebook.

