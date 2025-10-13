Uniunea Europeană, după eliberarea ostaticilor israelieni. „Un succes diplomatic major. Preşedintele Trump a făcut posibil acest progres” FOTO/VIDEO

Uniunea Europeană (UE) salută luni, 13 octombrie, prin şefa diplomaţiei sale, Kaja Kallas, eliberarea ostaticilor de către Hamas, relatează AFP.

Primii şapte ostatici eliberaţi sunt Eitan Mor, Gali şi Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel şi Guy Gilboa-Dalal.

After 738 days in captivity in Gaza, Matan, Gali, Ziv, Alon, Eitan, Omri and Guy are coming home. 🇮🇱 pic.twitter.com/gklAwKhG1u — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025

„Un succes diplomatic major”

”Ziua de azi (luni) marchează un moment rar de speranţă în Orientul Mijlociu. Eliberarea ostaticilor este un succes diplomatic major şi o etapă crucială către pace.

Preşedintele (american Donald) Trump a făcut posibil acest progres. Asigurară păcii în Fâşia Gaza va fi extrem de complexă”, scrie pe X Kaja Kallas.

Today marks a rare moment of hope in the Middle East. The release of hostages is a major success for diplomacy and a crucial milestone toward peace. President Trump made this breakthrough possible. Securing peace in Gaza will be extraordinarily complex. (1/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025

”Planul de pace necesită o susţinere internţaională puternică pentru a reuşi. UE este pregătită să-şi facă partea.

Miercuri, se va relua o misiune civilă de supraveghere a postului de frontieră dintre Fâşia Gaza şi Egipt. Această misiune poate juca un rol important în susţinerea încetării focului”, anunţă şefa diplomaţiei europene.

🇺🇸🇮🇱President Trump has officially landed in Israel, received a hero's welcome, and was welcomed by Benjamin Netanyahu. The people of Israel love President Trump. pic.twitter.com/g2t0H9dh1z — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 13, 2025

