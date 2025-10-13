Uniunea Europeană, după eliberarea ostaticilor israelieni. „Un succes diplomatic major. Preşedintele Trump a făcut posibil acest progres” FOTO/VIDEO

Uniunea Europeană, după eliberarea ostaticilor israelieni. „Un succes diplomatic major. Preşedintele Trump a făcut posibil acest progres” FOTO/VIDEO
Donald Trump a ajuns în Israel Foto: Captură video/X/@VividProwess

Uniunea Europeană (UE) salută luni, 13 octombrie, prin şefa diplomaţiei sale, Kaja Kallas, eliberarea ostaticilor de către Hamas, relatează AFP.

Primii şapte ostatici eliberaţi sunt Eitan Mor, Gali şi Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel şi Guy Gilboa-Dalal.

„Un succes diplomatic major”

”Ziua de azi (luni) marchează un moment rar de speranţă în Orientul Mijlociu. Eliberarea ostaticilor este un succes diplomatic major şi o etapă crucială către pace.

Preşedintele (american Donald) Trump a făcut posibil acest progres. Asigurară păcii în Fâşia Gaza va fi extrem de complexă”, scrie pe X Kaja Kallas.

”Planul de pace necesită o susţinere internţaională puternică pentru a reuşi. UE este pregătită să-şi facă partea.

Miercuri, se va relua o misiune civilă de supraveghere a postului de frontieră dintre Fâşia Gaza şi Egipt. Această misiune poate juca un rol important în susţinerea încetării focului”, anunţă şefa diplomaţiei europene.

Trump va primi de la președintele israelian cea mai înaltă distincţie civilă. „A pus bazele unei noi ere în Orientul Mijlociu”
Trump va primi de la președintele israelian cea mai înaltă distincţie civilă. „A pus bazele unei noi ere în Orientul Mijlociu”
Preşedintele israelian Isaac Herzog vrea să-i acorde omologului său american Donald Trump cea mai înaltă distincţie civilă a ţării sale, în semn de recunoştinţă pentru contribuţia la...
Emmanuel Macron salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas. „Pacea devine posibilă pentru Israel”
Emmanuel Macron salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas. „Pacea devine posibilă pentru Israel”
Preşedintele francez Emmanuel Macron salută luni, 13 octombrie, pe X, eliberarea primilor şapte ostatici de către Hamas. Primii şapte ostatici eliberaţi sunt Eitan Mor, Gali şi Ziv...
