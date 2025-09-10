România se opune unui acord al Uniunii Europene. Care sunt nemulțumirile și argumentele pentru blocarea documentului

Eurodeputatul Daniel Buda a transmis opoziția României față de forma actuală a acordului UE-Mercosur, argumentând că acesta nu oferă garanții suficiente pentru fermierii europeni și creează dezechilibre comerciale, în timp ce Comisia Europeană estimează că parteneriatul ar putea genera 49 de miliarde de euro și peste 400.000 de locuri de muncă.

„În acest context am cerut și am primit din partea grupului Partidului Popular European (PPE) acest dosar în cadrul Comisiei de agricultură a Parlamentului European, pentru a mă putea asigura că vor exista garanții suficiente din perspectiva sectorului agricol la nivelul Uniunii Europene, în așa fel încât să putem interveni de îndată pe piață în momentul în care vor intra în Uniunea Europeană cantități mai mari de carne sau de alte produse dincolo de cotele tarifare'', a explicat Daniel Buda, vicepreședintele Comisiei de agricultură a PE.

12 luni pentru modificări

Comisia Europeană are la dispoziție 12 luni pentru a interveni, dacă un stat membru solicită acest lucru. Însă, Daniel Buda consideră că acest termen ar trebui redus, deoarece standardele de calitate între produsele de peste Ocean și cele europene nu sunt similare.

Eurodeputatul român a avut o întâlnire și cu mai mulți reprezentanți ai Departamentului Agriculturii americani privind acordul UE-SUA. Daniel Buda a explicat că în actuala formă acordul nu poate fi acceptat, deoarece sunt taxe de 15 procente pentru produsele din UE exportate în Statele Unite. Asta în timp ce mărfurile agricole importate de statele blocului comunitar din SUA au taxe zero și astfel rezultă un dezechilibru major pentru piața comunitară europeană.

Piața cu 700 de milioane de consumatori

Săptămâna trecută, Executivul european a transmis Consiliului UE propunerile sale pentru semnarea și încheierea Acordului de parteneriat UE-Mercosur. Un acord care ar urma să pună bazele celei mai mari zone de schimb liber din lume, cu o piață de peste 700 de milioane de consumatori, arată Antena 3 CNN.

Astfel, companiile europene vor beneficia de tarife mai mici într-o regiune a lumii în care majoritatea statelor se confruntă cu tarife ridicate, dar și cu alte bariere comerciale. Potrivit primelor estimări, acordul UE-Mercosur ar putea genera o creștere a exporturilor anuale cu până la 39%. În cifre reale acest procent înseamnă 49 de miliarde de euro, la care se adaugă alte 440.000 de locuri de muncă în întreaga Europă.

Pentru a produce efecte, Acordul de parteneriat UE-Mercosur trebuie aprobat separat de Parlamentul European și membrii UE.

