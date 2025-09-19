Statele UE pregătesc „un răspuns colectiv”, după ce Rusia a intrat în spațiul aerial al Estoniei. „O provocare inacceptabilă”

Preşedintele Consiliului European, António Costa, a declarat că liderii UE vor discuta „răspunsul colectiv la acţiunea Rusiei” în cadrul viitoarei reuniuni informale a Consiliului, care va avea loc la Copenhaga, în data de 1 octombrie, relatează The Guardian.

„Uniunea Europeană este ferm solidară cu Estonia.

Încălcarea spaţiului aerian estonian de către trei avioane militare ruseşti reprezintă o altă provocare inacceptabilă.

Aceasta subliniază încă o dată necesitatea urgentă de a consolida flancul nostru estic, de a aprofunda cooperarea europeană în domeniul apărării şi de a intensifica presiunea asupra Rusiei.

Vom aborda răspunsul nostru colectiv la acţiunile Rusiei în cadrul reuniunii informale a Consiliului European de la Copenhaga, din 1 octombrie", a precizat Costa pe X.

