Reacția furioasă a Israelului la planul de sancțiuni UE pentru încălcarea drepturilor omului în Gaza: ”Încurajați o organizație teroristă!”

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 16:05
Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas Foto: X/@kajakallas

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a prezentat miercuri, 17 septembrie, planul de sancțiuni împotriva Israelului în urma constatării încălcărilor drepturilor omului în Gaza. Decizia marchează un moment de turnură pe fondul relațiilor strânse dintre Uniunea Europeană și Israel, iar ministrul de Externe al țării, Gideon Saar, a acuzat-o pe Ursula von der Leyen că încurajează o „organizație teroristă responsabilă de comiterea unor crime atroce”.

Planul Bruxelles-ului presupune reducerea legăturilor comerciale cu Israelul și sancționarea unor oficiali de rang înalt în urma constatării încălcărilor drepturilor omului în Gaza, o schimbare majoră în abordarea blocului european față de țara din Orientul Mijlociu cu care obișnuia să aibă relații strânse, relatează POLITICO.

Măsurile planificate de Comisia Europeană, care au însă nevoie de aprobarea țărilor membre, vizează impunerea de tarife vamale asupra unor mărfuri importate din Israel în valoare de 5,8 miliarde de euro, precum și sancționarea a doi membri ai guvernului prim-ministrului Benjamin Netanyahu care susțin o linie dură: ministrul securității naționale Itamar Ben Gvir și ministrul finanțelor Bezalel Smotrich.

Israelul a reacționat furios la propuneri, ministrul de externe Gideon Saar acuzând-o pe președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, că încurajează grupurile teroriste.

„Este profund tulburător faptul că, prin promovarea unei astfel de propuneri, încurajați în practică o organizație teroristă responsabilă de comiterea unor crime atroce și care continuă să le comită”, a scris el într-o scrisoare obținută de POLITICO.

Ca parte a pachetului anunțat miercuri, UE dorește să suspende aproximativ 20 de milioane de euro din sprijinul direct acordat diverselor proiecte israeliene, potrivit unor înalți oficiali ai UE.

„Scopul nu este de a pedepsi Israelul”

„Vreau să fiu foarte clară. Scopul nu este de a pedepsi Israelul. Scopul este de a îmbunătăți situația umanitară din Gaza”, a declarat Kallas într-o conferință de presă la Bruxelles.

Von der Leyen ia măsuri împotriva Israelului după luni de presiuni din partea unor lideri din UE, grupuri politice și chiar angajați ai UE care au semnat scrisori deschise în care o îndemnau să sancționeze Israelul pentru războiul din Gaza.

Tarifele și sancțiunile propuse, pe care von der Leyen le-a semnalat pentru prima dată într-un discurs adresat Parlamentului European săptămâna trecută, marchează cea mai gravă ruptură în relațiile dintre UE și Israel din ultimele decenii și reduc semnificativ un acord de liber schimb de anvergură încheiat în anul 2000.

Chiar și așa, dacă vor fi adoptate, măsurile propuse vor fi mai degrabă simbolice decât devastatoare din punct de vedere economic pentru Israel, vizând doar 37% din totalul exporturilor către blocul comunitar și lăsând neafectate comerțul cu servicii și tranzacțiile financiare, în condițiile în care UE este principalul partener comercial al Israelului, menționează POLITICO.

