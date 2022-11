Site-ul Parlamentului European a fost atacat de hackerii pro-Kremlin în ziua în care europenii au declarat oficial Rusia drept stat sponsor al terorismului

Site-ul Parlamentului European este nefuncțional de mai multe ore după ce acesta ar fi fost atacat de către un grup pro-Kremlin. În aceeași zi, europarlamentarii au votat o rezoluție în care declară Rusia drept un „stat sponsor al terorismului”.

"Parlamentul European este supus unui atac cibernetic sofisticat. Un grup pro-Kremlin a revendicat atacul. Experții noștri IT fac față și ne protejează sistemele. Și asta, după ce am proclamat Rusia drept stat sponsor al terorismului. Răspunsul meu: Glorie Ucrainei”, a scris președinte Parlamentului European Roberta Metsola pe Twitter.

The @Europarl_EN is under a sophisticated cyberattack. A pro-Kremlin group has claimed responsibility.

Our IT experts are pushing back against it & protecting our systems.

This, after we proclaimed Russia as a State-sponsor of terrorism.

My response: #SlavaUkraini