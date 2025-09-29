UE așa cum era nu mai există, avertizează Politico. Liderii fac presiuni pentru remodelarea Uniunii în umbra agresivă a lui Putin ANALIZĂ

Provocările lui Vladimir Putin și detașarea lui Donald Trump obligă Uniunea Europeană să se transforme radical. Summitul liderilor UE de miercuri, 1 octombrie, va oferi cea mai evidentă dovadă că blocul așa cum era odinioară nu mai există.

Amenințările războinice care înconjoară reuniunea de la Copenhaga nu ar putea fi mai amenințătoare. Nu numai că avioane de vânătoare rusești au zburat în spațiul aerian NATO, determinându-i pe Trump și pe șefii UE să susțină public ideea doborârii lor, dar chiar aeroportul din capitala daneză pe care vor zbura zeci de lideri și oficiali a suferit perturbări majore săptămâna trecută din cauza unor drone misterioase descrise de Danemarca drept un „atac hibrid”, scrie POLITICO.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen - fost ministru german al apărării - a insistat asupra unei discuții fără precedent la summitul UE privind capacitățile militare, depășind cu mult accentul tradițional al blocului comunitar pus pe comerț, antitrust și economie.

Printre opțiunile promovate se numără crearea unui „zid al dronelor”, un sistem care ar detecta, urmări și doborî dronele, precum și proiecte care să asigure contracararea rapidă a avioanelor care intră pe cerul european.

„Avioanele de vânătoare de tip „scramble” sunt sarcina NATO”, a declarat un înalt oficial al UE. „Sarcina UE este să fie pregătită să se afle în poziția de care avem nevoie atunci când trebuie să răspundem - să ne sporim gradul de pregătire și să avem instrumentele necesare pentru a putea reacționa la amenințări atunci când este nevoie, consolidând instrumentele și capacitățile comune în fața unei amenințări comune.”

Reuniunea este prima de la reuniunea celor 27 de lideri ai UE la Bruxelles, în iunie. Cele trei luni care au trecut de atunci au oferit o scurtă licărire de optimism după ce Trump și Putin s-au întâlnit în Alaska - și în curând au revenit la atacuri și la un comportament și mai amenințător decât înainte. Cu un al doilea summit planificat la Bruxelles la sfârșitul lunii octombrie, blocul comunitar dorește decizii reale privind consolidarea apărării Europei și furnizarea de fonduri Ucrainei.

Recunoașterea riscului reprezentat de Moscova este partea ușoară, cum să reacționezi în cadrul unei UE pline de priorități concurente este o altă problemă. Cel puțin pot conveni asupra unui punct de vedere: să nu facă nimic care să facă un război total mai probabil.

„Provocările pentru liderii europeni de la Copenhaga sunt să găsească un echilibru de descurajare cu o conducere rusă din ce în ce mai căutatoare de riscuri, care să permită gestionarea eficientă a unor astfel de incidente, în afara cazului în care acestea se transformă într-o criză sau apoi într-un potențial conflict”, a declarat Rafael Loss, cercetător în politica de apărare la think tank-ul European Council on External Relations.

„Este foarte dificil atunci când președintele SUA, cel mai mare aliat din alianța NATO, spune «simțiți-vă liberi să doborâți [avioanele rusești], dar dacă vă susțin, nu știu»”.

Și totuși, această fază mai periculoasă a politicii europene este presărată cu potențiale dezastre. În privat, oficialii guvernamentali și-au exprimat îngrijorarea cu privire la perspectiva unui „moment Franz Ferdinand”, în care o escaladare bruscă amenință să tragă continentul într-un conflict, cum ar fi asasinarea arhiducelui din 1914, care a declanșat Primul Război Mondial.

Polonia a trimis duminică, 28 septembrie, avioane de vânătoare în misiune și a închis temporar o parte din spațiul aerian polonez, după un atac rusesc asupra Ucrainei, despre care președintele țării, Volodimir Zelenski, a declarat că a durat mai mult de 12 ore. Cerând Europei să își intensifice apărarea, Zelenski a avertizat că Kremlinul și-a îndreptat atenția chiar și dincolo de Ucraina.

„Putin nu va aștepta să-și termine războiul în Ucraina - va deschide o altă direcție”, a spus Zelenski. „Nimeni nu știe unde.”

Gata să cheltuiască

Dacă principiile fundamentale ale apărării atrag un consens general - chiar și în condițiile în care Europa este profund divizată politic între un centru care se destramă și o dreapta populistă în ascensiune - modul de finanțare pentru ceea ce trebuie să urmeze pune lideri împotriva altora. Transformarea UE într-o putere globală eficientă costă bani și nu toate capitalele sunt de acord cu privire la cât ar trebui cheltuit, darămite la ce.

Liderii militari insistă că Europa se confruntă deja cu un război de intensitate redusă cu Rusia. Din punct de vedere istoric, spun ei, războaiele au fost câștigate doar cu datoria publică - iar un semnal că UE este gata să cheltuiască poate face parte din descurajare.

Însă acordarea unui buget mai mare UE pentru a-l cheltui pe orice a fost rareori populară, și cu atât mai puțin acum, când liderii naționali au intrat în guvern pe baza unei retorici anti-europene.

În timp ce chiar și țări prietenoase cu Kremlinul, precum Ungaria și Slovacia, au salutat fonduri suplimentare pentru arme, antrenament și echipamente ca un impuls pentru economiile lor, altele, precum Spania, minimalizează riscul de război în timp ce încearcă să-și protejeze bugetele deja tensionate. Olanda, Suedia și Germania au fost constant îngrijorate de împrumuturile suplimentare pentru a plăti reînarmarea militară și ajutorul acordat Ucrainei.

Dar nimic nu se compară cu amenințarea unei invazii pentru a concentra atenția. Diplomații au spus că speră că amenințările tot mai mari vor ajuta la luarea unor decizii pe care anterior ar fi fost reticenți să le ia.

„Este un echilibru dificil, deoarece nu vrei să-i sperii pe oameni, dar vrei ca liderii să fie suficient de conștienți de riscuri pentru a le lua în serios”, a declarat un diplomat implicat în discuțiile europene.

Izolarea lui Orbán

Timpul nu este de partea UE. Ucraina se confruntă cu un deficit bugetar de aproximativ 23 de miliarde de dolari anul viitor, oferind guvernelor doar câteva luni pentru a furniza o sumă considerabilă de bani care poate susține efortul de război al Kievului.

Von der Leyen consideră că a găsit răspunsul sub forma unui „împrumut pentru reparații” de 140 de miliarde de euro, finanțat din bani rusești sancționați. Banii ar proveni din active rusești înghețate de UE de la începutul conflictului din Ucraina în 2022.

Premierul ungar Viktor Orbán se opune planului UE de a confisca activele, dar Comisia consideră că a găsit o soluție legală pentru a exclude Ungaria din procesul decizional. Liderii vor discuta planul miercuri, 1 octombrie, și apoi speră să ajungă la o decizie oficială la cel de-al doilea summit de la sfârșitul lunii octombrie.

„Scopul [la Copenhaga] este de a obține suficient sprijin din partea altor țări pentru a-l izola pe Orbán”, a declarat un diplomat al UE.

„Summitul de la Copenhaga este un alt pas în noul capitol al UE. Dar ceea ce nu s-a schimbat este modul în care blocul încă se luptă să ia inițiativa și cum opțiunile sale par limitate.

„Nu cred că există vreun interes în a dori să-l confrunți pe Vladimir Putin, să intri într-un război de vreun fel pentru a-i apăra pe «europenii socialiști»”, a declarat Max Bergmann, directorul Programului Europa, Rusia și Eurasia de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, cu sediul la Washington. Având deja sancțiuni drastice impuse, Europa nu mai are o „soluție miraculoasă” evidentă.

