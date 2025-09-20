UE promite măsuri suplimentare de securitate pentru evrei, pe fondul creșterii violențelor antisemite

Comisia Europeană a anunțat vineri că va „intensifica” protecția comunităților evreiești din Europa, după ce peste 100 de rabini au avertizat într-o scrisoare adresată Ursulei von der Leyen asupra riscului unui „exod în masă al evreilor”, pe fondul atacurilor antisemite fără precedent.

Proteste și incidente șocante

În Belgia, o adunare comemorativă la Liège s-a transformat în protest violent, soldat cu rănirea a 12 polițiști și cu acuzații de „complicitate la genocid” aduse participanților. Tot acolo, mormântul politicianului evreu Jean Gol a fost vandalizat cu graffiti. Regele Philippe a condamnat public „ura și antisemitismul” ca fiind „inacceptabile”.

În Germania, un comerciant din Flensburg a stârnit indignare după ce a afișat un anunț prin care interzicea evreilor accesul în magazin, un gest care a fost perceput de mulți ca o reîntoarcere la atmosfera anilor '30.

Instituțiile europene și ONG-urile de combatere a discriminării raportează o creștere accentuată a actelor antisemite, mai ales după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. În Belgia, numărul anchetelor pentru incidente antisemite a crescut de la 59 în 2023 la 79 în 2024.

Rabinilor le este teamă că lipsa unor măsuri urgente, sporirea securității la sinagogi, cartiere evreiești, instruirea polițiștilor și un mecanism online de raportare ar putea alimenta sentimentul de abandon și declanșa plecarea masivă a evreilor de pe continent.

Moshe Kantor, președintele Congresului Evreiesc European, a avertizat că antisemitismul a devenit „o nouă normalitate” în Europa. „Dacă evreii ajung la concluzia că viitorul lor pe acest continent nu este sigur, pierderea nu va fi doar a lor, ci a întregii Europe”, a spus el.

