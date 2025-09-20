UE promite măsuri suplimentare de securitate pentru evrei, pe fondul creșterii violențelor antisemite

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 13:01
169 citiri
UE promite măsuri suplimentare de securitate pentru evrei, pe fondul creșterii violențelor antisemite
Evrei Foto: Pexels

Comisia Europeană a anunțat vineri că va „intensifica” protecția comunităților evreiești din Europa, după ce peste 100 de rabini au avertizat într-o scrisoare adresată Ursulei von der Leyen asupra riscului unui „exod în masă al evreilor”, pe fondul atacurilor antisemite fără precedent.

Proteste și incidente șocante

În Belgia, o adunare comemorativă la Liège s-a transformat în protest violent, soldat cu rănirea a 12 polițiști și cu acuzații de „complicitate la genocid” aduse participanților. Tot acolo, mormântul politicianului evreu Jean Gol a fost vandalizat cu graffiti. Regele Philippe a condamnat public „ura și antisemitismul” ca fiind „inacceptabile”.

În Germania, un comerciant din Flensburg a stârnit indignare după ce a afișat un anunț prin care interzicea evreilor accesul în magazin, un gest care a fost perceput de mulți ca o reîntoarcere la atmosfera anilor '30.

Instituțiile europene și ONG-urile de combatere a discriminării raportează o creștere accentuată a actelor antisemite, mai ales după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. În Belgia, numărul anchetelor pentru incidente antisemite a crescut de la 59 în 2023 la 79 în 2024.

Rabinilor le este teamă că lipsa unor măsuri urgente, sporirea securității la sinagogi, cartiere evreiești, instruirea polițiștilor și un mecanism online de raportare ar putea alimenta sentimentul de abandon și declanșa plecarea masivă a evreilor de pe continent.

Moshe Kantor, președintele Congresului Evreiesc European, a avertizat că antisemitismul a devenit „o nouă normalitate” în Europa. „Dacă evreii ajung la concluzia că viitorul lor pe acest continent nu este sigur, pierderea nu va fi doar a lor, ci a întregii Europe”, a spus el.

Statele UE pregătesc „un răspuns colectiv”, după ce Rusia a intrat în spațiul aerial al Estoniei. „O provocare inacceptabilă”
Statele UE pregătesc „un răspuns colectiv”, după ce Rusia a intrat în spațiul aerial al Estoniei. „O provocare inacceptabilă”
Preşedintele Consiliului European, António Costa, a declarat că liderii UE vor discuta „răspunsul colectiv la acţiunea Rusiei” în cadrul viitoarei reuniuni informale a Consiliului, care...
UE a adoptat al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei. Ce vizează în special
UE a adoptat al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei. Ce vizează în special
La două luni după cel de-al 18-lea "pachet”, Uniunea Europeană continuă să exercite presiuni asupra Rusiei. Vineri, 19 septembrie, Comisia Europeană a propus ţărilor UE să adopte un...
#Uniunea Europeana, #evrei, #rasism , #Uniunea Europeana
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
O romanca a fost aproape sa darame "Zidul Chinezesc": "E greu"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
O romanca a fost aproape sa darame "Zidul Chinezesc": "E greu"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UE promite măsuri suplimentare de securitate pentru evrei, pe fondul creșterii violențelor antisemite
  2. Șeful MI6, la final de mandat: „Putin a mușcat mai mult decât poate înghiți în Ucraina”
  3. România a încasat despăgubirea pentru Coiful dacic furat în Olanda. Câți bani a primit țara noastră
  4. Ce a căutat și ce a găsit în Ucraina fondatorul celei mai mari companii private de securitate din lume? Povestea lui Erik Prince și Blackwater
  5. Pentagonul le cere jurnaliștilor să publice doar informații aprobate. „Presa nu conduce Pentagonul – poporul o face”
  6. Bucureștiul se sufocă: 1,7 milioane de mașini înmatriculate, jumătate dintre cetățeni au carnet de șofer. Primarul anunță măsuri drastice în trafic
  7. Desant ucrainean în Marea Neagră. O nouă lovitură asupra logisticii militare ruse
  8. Washingtonul își schimbă tăcut cursul. SUA limitează vânzările de armament către Europa. Sistemul Patriot devine armă de rezervă strategică pentru americani
  9. Regula de 10 minute a lui Steve Jobs: formula secretă care l-a făcut mai inteligent, confirmată de un neurolog de la Cambridge
  10. Peşedintele Volodimir Zelenski confirmă că armata rusă a suferit pierderi semnificative