Uniunea Europeană a decis deschiderea negocierilor de aderare cu o țară din fosta Iugoslavie. „Un pas cheie în călătoria către UE”

Uniunea Europeană a dat joi, 21 martie, undă verde deschiderii negocierilor de aderare cu Bosnia-Herţegovina, care vor începe doar după ce vor fi realizate anumite reforme de către această ţară balcanică, informează AFP.

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel e de părere că este un pas cheie în călătoria către Uniunea Europeană.

„Felicitări! Locul vostru este în familia noastră europeană. Decizia de astăzi este un pas cheie în călătoria către UE. Acum munca dificilă trebuie să continue”, a declarat pe X preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

The European Council has just decided to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. Congratulations!

Your place is in our European family.

Today's decision is a key step forward on your EU path. Now the hard work needs to continue so Bosnia and Herzegovina…